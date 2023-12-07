«Некоторые герои Абхазии уже имеют гражданство Грузии» – Кан Кварчия

Депутаты парламента самопровозглашенной республики Абхазия внесли изменения в закон «Об актах гражданского состояния», предусматривающие право на «восстановление абхазской национальности».

«Необходимость внесения изменений в этот закон обусловлена тем, что в действующем законодательстве существует пробел в части предоставления лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории Республики Абхазия, являющимся этническими абхазами (абаза), прямыми потомками утративших абхазскую национальную принадлежность (абаза) в результате исторических событий XIX–XX веков, права на восстановление абхазской национальной принадлежности и фамилии», – отмечается в пояснительной записке к документу.

Инициатором законопроекта выступил оппозиционер Кан Кварчия. У него поинтересовались, является ли наличие грузинского гражданства препятствием к получению абхазской фамилии. Кварчия ответил:

«Главным фактором неполучения (абхазского гражданства) является понятие, что он не имеет отношения к (грузино-абхазской) войне. Все остальное, какое у него есть гражданство, мы официально никак не можем проверить. Более того, я вам хочу сказать, что наши жители, граждане Абхазии, и даже абхазской национальности, мы официально не можем доказать, но очень многие гражданство Грузии уже имеют, даже некоторые герои Абхазии тоже. Если мы по такому пути пойдем, тогда хотим себе создать проблему, чтобы не решать эти вопросы. Для нас важно эту процедуру начать».

В марте 2022 года депутаты абхазского парламента приняли закон, предусматривающий возможность «восстановления абхазской национальности», а затем в спешном порядке отменили его. В оппозиции тогда говорили, что цель внесения поправок – массовое предоставление абхазского гражданства гражданам Грузии, живущим в Гальском районе.