На днях и в Грузии, и в Абхазии случился небольшой мини-скандал – в высшей степени непонятный 20-минутный онлайн-обмен любезностями между Сергеем Шамба и Вахтангом Колбая.

Непонятный, потому что неясно, что это вообще было и зачем? Это не были обычные журналистские дебаты, хотя все было обставлено как нормальная, стандартная дискуссия с ведущим, который задает вопросы, и участниками, которые на них отвечают. На самом же деле, никакой предметной дискуссии не было – в основном все ограничилось охами и вздохами о том, почему все так плохо вышло, и что надо бы вернуться в режим диалога…

В Грузии это видео увидели все, но нельзя сказать, что оно вызвало бурю эмоций, хотя ожидать можно было именно этого. Однако реакция общественности наглядно показала, насколько мало кто понимает, что вообще происходит в Абхазии и вокруг нее.

Сегодня в Грузии идея переговоров с «абхазскими братьями и сестрами» – это мейнстрим, вокруг которого никаких дискуссий не ведется

Сам факт диалога между Шамба и Колбая не вызвал отторжения и обвинений в зраде. Длившаяся десятилетиями пропаганда сделала свое дело: сегодня в Грузии идея переговоров с «абхазскими братьями и сестрами» – это мейнстрим, вокруг которого никаких дискуссий не ведется. Наш путь однозначно мирный, и никаких сомнений в этом не может быть – таково мнение как власти, так и оппозиции.

Кроме того, грузинское общество сумело убедить себя в том, что собственно грузино-абхазской составляющей конфликта не то чтобы вообще не существует, но она не является значительным фактором, и, по сути, мы имеем дело с грузино-российским конфликтом, в котором Абхазию просто используют. Альтернативные мнения не запрещены, но они на задворках. В этой ситуации мало кто отдает себе отчет в том, что абхазы – это не совсем российские марионетки, и у них может быть свое мнение по конкретным темам.

Именно поэтому оппозиция сделала четкий и однозначный вывод по поводу разговора Шамба и Колбая: это все трюки России, которая таким образом пытается сыграть на руку рейтингу «Грузинской мечты». Показать, что из-за примерного поведения Тбилиси в отношениях с Москвой нам сделали поощрительный приз, и теперь мы еще на шаг приблизились к восстановлению территориальной целостности!

Все бы хорошо, но высокопоставленные «мечтуны» сразу же бросились в отказ: мол, это не мы, это не наша инициатива, мы ничего про это не знали, Вахтанг Колбая уже совершеннолетний и волен говорить в прямом эфире с кем сочтет нужным, так что все стрелы – в его адрес. Потом эту тему как-то замяли и по-быстрому забыли. На самом деле, скорее всего, этот диалог был инициативой не России, а как раз Абхазии.

Россия постепенно ужесточает курс в отношении Абхазии и начинает напоминать абхазам, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке

В последнее время в абхазском обществе нарастают тревожные настроения по поводу будущего абхазского народа под пятой Москвы. Россия постепенно ужесточает курс в отношении Абхазии и начинает напоминать абхазам, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке, и за полученные в течение десятилетий ништяки пора бы начать расплачиваться. Кто бы мог подумать. Наглость какая...

Теперь абхазы ломают голову: они сейчас оказались меж двух огней – Россией, которую они не любят, и Грузией, которую они ненавидят. Пока чаша весов на первой стороне. Неприязнь к Москве недотягивает до той вселенской ненависти, которую они испытывают в отношении Грузии, однако, как говорится, ничто не вечно под луной.

Непринужденная светская беседа между Шамба и Колбая – это не козни России, а показатель того, что Абхазия пытается играть в свою игру. Однако Колбая в этом разговоре явно не был лидером и тщательно пытался огибать все острые углы, даже в том, в чем делать этого не следовало.

Первое и фундаментальное – это то, что в Грузии не понимают или не хотят понимать, что под «переговорами» мы понимаем одно, а абхазы – другое. В представлении грузин переговоры – это про территориальную целостность страны, а вот для абхазов – это переговоры о «добрососедских отношениях». Если коротко – «Признайте нашу независимость – и будем дружить». То, что в таких условиях никакие переговоры невозможны, и на этот раз осталось за кадром.

И еще один очень важный фактор. В последние годы в Сухуми активно заняты переписыванием истории, и Шамба это очень точно высказал. С точки зрения абхазской официальной идеологии причиной войны были некие разногласия, которые абхазы всячески пытались урегулировать, но из-за природной зловредности тбилисских князей ничего из этого не вышло. Вот и началась война. Эту же мысль скромно, без упреков озвучил Шамба, и Колбая с ним вроде как согласился, во всяком случае, спорить не стал.

Благодаря пропаганде большинство грузин сегодня думают так же, на чем и основана вера в то, что успешные переговоры с абхазскими братьями и сестрами возможны

Более того, благодаря пропаганде большинство грузин сегодня думают так же, на чем и основана вера в то, что успешные переговоры с абхазскими братьями и сестрами возможны. Почти никто не говорит, что это ложь. Что причиной войны были не некие абстрактные «разногласия», а стремление абхазов изгнать с территории, которую они считают исключительно своей, грузин, которые, по их идеологии, были в Абхазию заселены – сперва царизмом, а потом Лаврентием Берия.

Понятно, почему неудобные фрагменты истории замалчивает Абхазия – Сухуми тщательно играет роль жертвы грузинского фашизма, и признание в том, что реальной целью было осуществление этнической чистки, сейчас явно несвоевременно. Непонятно только, с какого перепугу им в этом потакает грузинская сторона, которая всячески замалчивает истинные мотивы абхазской войны.

Не стал исключением и Вахтанг Колбая, который за все время беседы с Шамба так ни разу и не оспорил постулат о том, что причиной войны стали некие «разногласия». Сегодня странным образом, видимо, из-за нежелания рушить искусственно созданный образ «абхазских братьев и сестер», Грузия сама отказывается от правды о своей же войне. Сегодня об этом помнит несколько даже не сотен, а десятков человек.

Перед нашими глазами идет полномасштабное переписывание истории в пользу одной стороны и при непонятном попустительстве второй. Еще лет 20 – и следы подделки окончательно сотрутся, и в истории причиной войны в Абхазии официально останутся те самые абстрактные разногласия.

И это то, что в очередной раз подтвердил разговор Шамба и Колбая.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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