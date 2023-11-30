Беседа секретаря Совета безопасности Абхазии Сергея Шамба с экс-председателем правительства Абхазской автономной республики в изгнании Вахтангом Колбая вызвала большой общественный резонанс. Ее обсуждают политики и пользователи социальных сетей. Смысл и цели этой беседы прокомментировали лидер ветеранской организации «Аруаа» Темур Гулия и председатель Форума народного единства Аслан Барциц.

Секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба провел онлайн-разговор с экс-председателем правительства так называемой автономной Абхазской республики в изгнании Вахтангом Колбая. Сергей Шамба и Вахтанг Колбая отвечали на вопросы грузинского журналиста Вано Чокорая. Сергей Шамба сказал о том, что грузино-абхазский конфликт «не нужно оставлять детям и внукам» и «необходимо искать возможности для мирного сосуществования», а по прошествии тридцати лет «можно начать какие-то движения в сторону взаимопонимания».

Секретарь Совбеза Сергей Шамба и ранее выступал с позиций диалога с Грузией, но отношение к таким инициативам в Абхазии неоднозначное. Оппозиционные политики Темур Гулия и Аслан Барциц оценили данное событие негативно.

Так, председатель ветеранской общественной организации «Аруаа» Темур Гулия высказался весьма жестко, он считает, что никакие переговоры с представителями правительства Абхазии в изгнании невозможны:

«Я абсолютно убежден, что с представителями правительства Абхазии в изгнании Республика Абхазия не может общаться ни в каком формате. Это не уровень секретаря Совбеза Абхазии. У меня возник вопрос: «Санкционирован ли данный диалог руководством нашей страны?» Секретарь Совета безопасности является государственным лицом, и его слова рассматриваются как отображение официальной линии высшего военно-политического руководства Республики Абхазия. Вопросы, связанные с переговорными процессами Республики Абхазия и Грузии, были представлены президентом в концепции внешней политики Республики Абхазия, где был пункт о многоуровневых переговорах с Грузией. Однако наше общество отнеслось к данному вопросу с протестом. Дело даже дошло до открытых парламентских слушаний с участием политических и общественных организаций республики. В конечном итоге, президент Аслан Бжания и его администрация вынуждены были удалить данный неприемлемый пункт для Республики Абхазия».

По мнению Темура Гулия, абхазо-грузинская война была неизбежна, а националистические устремления Грузии актуальны и сегодня:

«Действующий в Грузии закон об оккупированных территориях яркий тому пример. Я не вижу условий к диалогу со страной, которая проводила геноцид абхазского народа два раза только за двадцатое столетие. Грузия должна ответить за все преступления, в том числе выплатить репарацию. Если предположить, что Грузия нас признает, это несет большие риски и угрозу на данном этапе. Что может произойти? Грузинский бизнес, пользуясь финансовой подпиткой Запада, начнет все скупать, начнется привлечение инвестиций, начнутся интеграционные процессы как на государственном уровне, так и на уровне простых граждан. Я считаю, что Республика Абхазия на сегодняшний день не нуждается в переговорах с врагами и в признании Грузии. Республика Абхазия нуждается в глубоких реформах государственной системы управления».

Разговор секретаря Совбеза с Вахтангом Колбая прокомментировал и лидер Форума народного единства Абхазии Аслан Барциц. Он уверен, что ни в Абхазии, ни в Грузии нет сил, готовых поддержать идею совместных контактов, ни одна сторона не готова к этому, и у каждой свои резоны:

«После просмотра данного материала мне стало грустно. На мой взгляд, Сергей Миронович застрял в начале 1990-х, потому что та ситуация, которая складывалась накануне войны, и те попытки избежать военного конфликта, но при этом соблюдать интересы своей страны и своего народа, были очень актуальны. Сегодня ситуация не только в Абхазии, но и в мире в целом изменилась. Поэтому возникает вопрос: «А для чего все это? Для чего нужны эти разговоры и переговоры? Я полагаю, что в Абхазии нет значимых сил, заинтересованных в налаживании отношений с Грузией, если не считать тех попыток, которые предпринимал Аслан Бжания в начале своей деятельности. Так же, как и нет значимых сил в Грузии, которые бы понимали, что произошло, и дали бы правильную оценку этому всему. И пришли бы к выводу, что разговаривать с Абхазией с позиции «старший-младший» после того, как произошла кровопролитнейшая война, не имеет смысла, потому что память народная и та боль, которая сегодня существует в обществе, – она огромна».

В Грузии, по словам Аслана Барциц, искаженное представление о том, что происходит сегодня в Абхазии:

«Все эти совместные программы, поездки, попытки решать вопросы сохранения абхазского языка через Грузию, это все напоминает игру в одни ворота. На сегодняшний день за Грузией стоят силы, которые не видят свободную Апсны и не считают, что мы имеем право на свою государственность, поэтому те предложения, которые идут со стороны Грузии, вызывают в абхазском обществе настороженность. Абхазское государство сегодня развивается своим путем, прошло время, выросли целые поколения. Так же и в Грузии выросли целые поколения, у них свои книжки по истории, общее восприятие нас у них искаженное. Они по-прежнему там, в Грузии, считают, что Абхазия – это Грузия, что мы – оккупированная страна и так далее. На таких посылах искать контакты, я думаю, пользы никакой не будет».

Для того чтобы контакты с Грузией имели успех, говорит Аслан Барциц, Грузия должна перестать рассматривать Абхазию как оккупированную территорию, признать вину за свою агрессию и прекратить терроризировать Абхазию:

«Если мы сегодня говорим о том, что грузинское государство, его идеология, его народ настроены против абхазской государственности и ее народа, зачем нам ставить телегу впереди лошади? Есть определенная схема, при которой результат работы народной дипломатии, официальной дипломатии будет иметь успех между Грузией и Абхазией лишь в том случае, когда Грузия предпримет ряд шагов: уберет в своем законодательстве понятие «оккупированные территории», признает свою вину и, в конечном итоге, перестанет нас терроризировать на всех уровнях, начиная от детских поездок и культурного обмена, пересмотрит свое законодательство и признает Республику Абхазию как равноправного партнера по переговорам. И дальше уже, когда эти этапы будут пройдены, можно будет говорить и об экономике, и о культурном обмене, и о торговле. Не пройдя этот путь, все остальное не будет иметь смысла, потому что это будет игра в одни ворота».

Сам факт состоявшегося разговора Аслан Барциц расценил как частную беседу, но отметил неоднозначность и неопределенность ее цели.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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