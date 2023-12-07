Конфликт в секторе Газа распространился на ООН. Генсек Всемирной организации Антониу Гутерриш пошел на беспрецедентный шаг – задействовал статью устава ООН, по сути, обязывающую Совбез вмешаться в ситуацию и прекратить войну. Израиль в ответ обвинил Гутерриша в поддержке террористов. Но процедура запущена, и теперь слово за постоянными членами Совбеза. В особенно деликатной ситуации оказались США. Поддержка Израиля наносит Вашингтону слишком серьезные репутационные риски.

Боевые действия в секторе Газа вылились в открытую конфронтацию Израиля с ООН. Генсек Всемирной организации Антониу Гутерриш пошел на крайние меры – задействовал 99-ю статью ее устава, не применявшуюся десятки лет, потребовав от Совета Безопасности вмешаться и предотвратить гуманитарную катастрофу в Газе:

«Я только что применил статью 99 Устава ООН – впервые за время моего пребывания на посту Генерального секретаря. Столкнувшись с серьезным риском краха гуманитарной системы в Газе, я призываю Совет помочь предотвратить гуманитарную катастрофу и призываю объявить гуманитарное прекращение огня».

Израиль назвал этот шаг «новым моральным дном» и доказательством того, что ООН настроен против него. Министр иностранных дел страны Эли Коэн обвинил Гутерриша в поддержке ХАМАСа, признанного террористической организацией в США и ряде других стран, и потребовал его отставки:

«Полномочия Гутерриша представляют опасность для мира во всем мире. Его просьба активировать статью 99 и призыв к прекращению огня в секторе Газа представляют собой поддержку террористической организации ХАМАС и одобрение убийств пожилых людей, похищений младенцев и изнасилований женщин. Любой, кто поддерживает мир во всем мире, должен поддержать освобождение Газы от ХАМАСа».

Тем не менее на стороне Генсека ООН выступил глава внешнеполитического ведомства Евросоюза. Жозеп Боррель обратился к европейским государствам с просьбой поддержать инициативу Гутерриша:

«Я прошу членов ЕС в Совете Безопасности ООН и партнеров-единомышленников поддержать призыв Генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша. СБ ООН должен действовать немедленно, чтобы предотвратить полный коллапс гуманитарной ситуации в секторе Газа».

Впрочем, из 15 нынешних членов Совбеза ЕС представляют всего два государства – Франция и Мальта. Более того, несмотря на то, что большинство в Совете Безопасности поддерживает прекращение огня, крайне важна позиция США – главного союзника Израиля и постоянного члена Совбеза, обладающего правом вето. В Вашингтоне последовательно утверждают, что прекращать военную операцию контрпродуктивно. Но с каждым днем и с каждым новым сообщением о жертвах среди гражданского населения и ухудшении гуманитарного положения в Газе администрации Джо Байдена все сложнее выражать безоговорочную поддержку действиям Израиля. Госсекретарь США Энтони Блинкен попытался оправдать позицию правительства Биньямина Нетаньяху, отметив, что Израиль стал предпринимать больше мер для защиты гражданского населения, перейдя к наступлению на юге Газы:

«Я им очень четко сказал, когда был там всего неделю назад, что на юге у нас не должно быть повторения того, что было на севере, в смысле ущерба, нанесенного гражданскому населению. И мы видим, что Израиль четко обозначает участки, которые представляют собой безопасные зоны, где не будет стрельбы или военных. Мы видим усилия, направленные на то, чтобы люди знали, куда им нужно двигаться, – и это не целый город, а отдельные кварталы. Также что это позитивно».

Но представители международных гуманитарных организаций настаивают: безопасных мест в Газе нет, а районы, в которые Израиль призывает переместиться местное население, не приспособлены для обеспечения такого количества людей даже предметами первой необходимости, не говоря уже о тотальной антисанитарии.

«Безопасная зона – это не зона, свободная от бомбардировок. Безопасная зона – это зона, где вы можете гарантировать условия с едой, водой, лекарствами и кровом. Я сам убедился: их совершенно, совсем нет. Это крошечные участки бесплодной земли или углы улиц. Это тротуары. Это наполовину построенные здания. Воды нет. Ни капельки. Там нет воды, нет удобств, нет укрытия от холода и дождя», – говорит представитель ЮНИСЕФ Джеймс Элдер.

И Вашингтону, также испытывающему международное давление, приходится уточнять позицию, подчеркивая, что если с необходимостью уничтожения ХАМАСа в администрации Байдена согласны, то оккупация Газы Израилем, на чем настаивает премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, для США неприемлема:

«Если бы какая-либо предложенная буферная зона находилась внутри сектора Газа, это было бы нарушением этого принципа, и мы против этого. Если это касается чего-то на территории Израиля, я не буду об этом говорить – это решение должны принять израильтяне», – заявил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.

В ООН при этом настаивают: никакой предвзятости к Израилю у Всемирной организации нет. Представитель генсека Стефан Дюжаррик признал, что задействование 99-й статьи, действительно, очень редкий шаг, но Гутерриш пошел на него из-за «масштабов человеческих страданий»:

«Единственная сторона, которую мы поддерживаем, – это сторона спасения жизней. Генсек ООН выступает за прекращение огня, поскольку иначе Газа может погрузиться в хаос, который легко может иметь катастрофические последствия для всего региона. Я не думаю, что кто-то может отводить взгляд от происходящего. На всех членах Совета Безопасности лежит ответственность за то, чтобы употребить свое влияние и постараться положить конец этому кризису».

Антониу Гутерриш просит Совбез провести заседание уже на этой неделе с тем, чтобы призвать к гуманитарному прекращению огня в Газе. И, несмотря на то, что Израиль заявил, что не намерен отказываться от заявленных целей, по мнению наблюдателей, Соединенным Штатам будет непросто и дальше оказывать ему безоговорочную поддержку без ущерба своим позициям как в регионе, так и на мировой арене.

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