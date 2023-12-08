«Ценный политик» – в грузинской оппозиции обсуждают планы Ники Мелия

Экс-председатель оппозиционного «Единого национального движения» (ЕНД) Ника Мелия заявил, что после выхода из партии, вместе со своими соратниками создаст новое политическое объединение. Комментарий политик сделал в эфире грузинской телекомпании «Мтавари».

«Эта партия многое сделает для грузинской демократии. Она будет основана очень скоро. С завтрашнего дня мы начнем работать над этим вопросом», — заявил Мелия.

Между тем, в части оппозиционных партии заявили о готовности сотрудничать с отколовшимся от ЕНД оппозиционером. Депутат от «Лело» Саломе Самадашвили назвала его ценным политиком.

«Ника Мелия, я думаю, является важным игроком на оппозиционном поле последних лет. Мы помним, что он неоднократно и с большой самоотдачей боролся за будущее этой страны. Поэтому я считаю его ценным политиком и желаю ему успехов… Что касается позиции Лело, она известна – наша главная задача сегодня – укрепление нашей партии, в то же время Лело всегда говорила и говорит сегодня, что мы готовы сотрудничать со всеми политиками и политическими партиями, которые разделяют видение Лело. Нам необходимо победить российский режим, но будущее не означает возврата к прошлому, то есть не означает восстановления однопартийного правления «Единого национального движения» в стране», — заявила Самадашвили.

Партия Ники Мелия станет «одной из самых серьезных оппозиционных партий», считает депутат от «Еврооптимистов» Роман Гоциридзе.

«У партии будет поддержка не только традиционных избирателей «Национального движения», но и тех избирателей, которые в свое время были ориентированы на национальную и либеральную политическую силу, такую как «Национальное движение», но по разным причинам не хотели голосовать за него. Это касается и значительной части молодежи», - сказал Гоциридзе.