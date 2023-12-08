Прямые иностранные инвестиции в Грузию сократились на 61,5%

В третьем квартале 2023 года объем прямых инвестиций в Грузию снизился на 62,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Национальная служба статистики. Основной причиной снижения является сокращение объемов долговых обязательств и реинвестирования.

В период с июль по сентябрь в Грузии были осуществлены инвестиции на сумму в 316 миллионов долларов. Данные показывают, что снижение зафиксировано не только по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ($820,3 млн), но и по сравнению с предыдущим кварталом ($505,7 млн).

По объему прямых инвестиций на первом месте находятся США – 51,8 млн долларов, за тем следуют Великобритания – 45,8 млн долларов, Нидерланды – 45,3 млн долларов. В первую десятку вошли соседние с Грузией страны: Турция и Азербайджан.