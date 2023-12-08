Тело погибшего в Украине бойца Темура Хариашвили доставили в Абхазию

В Абхазию доставили тело погибшего в Украине бойца Темура Хариашвили, сообщили в МЧС самопровозглашенной республики.

В сообщении абхазского ведомства указано, что он погиб «в боях за освобождение Донбасса».

«Российская сторона доставила тело погибшего из Ростова в Сочи, где и передала его сотрудникам спасательного ведомства нашей республики», – сказано в сообщении.

В конце ноября в Абхазию доставили тела двух абхазских бойцов – Шамиля Дасания и Марзакана Ачба. Они погибли в районе промышленной зоны Авдеевки в Донецкой области.