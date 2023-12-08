Решения Ардзинба ведут «к ещё большей изоляции Абхазии» – глава НПО

Инал Ардзинба занимается вовсе не дипломатией, как того требует его мандат, напротив – он подрывает достижения предыдущих министров, считает директор абхазского «Центра Гуманитарных Программ» Арда Инал-ипа. Она прокомментировала решение, принятое главой МИД самопровозглашенной республики. Ардзинба решил запретить проекты, финансируемые Агентством США по международному развитию (USAID). Кроме того, руководитель миссии USAID на Южном Кавказе Джон Пеннел объявлен в Абхазии персоной нон грата.

«Указы министра Ардзинба уже не удивляют – он давно поставил своей целью не работать с международными организациями, не переубеждать их, не направлять международные средства на решение актуальных проблем Абхазии, абхазского общества, а рубить сплеча, отсекать международных партнёров, оторвать Абхазию от внешнего мира, превратить ее в закрытую территорию. Фактически Инал Ардзинба занимается вовсе не дипломатией, как того требует его мандат, напротив – он подрывает достижения предыдущих наших министров и их коллег по выстраиванию сложных, требующих творческой изобретательности, не всегда прямолинейных отношений с различными международными организациями», – говорит Арда Инал-ипа.

Представитель неправительственного сектора считает, что официальный Тбилиси доволен деятельностью Инала Ардзинба.

«Ну, что можно сказать? В Грузии подобной деятельностью нашего министра очень довольны. Ведь там как раз занимаются тем же – строят препятствия в работе международных организаций в Абхазии. Министр своими указами очень активно помогает им. Понимает ли это министр, ослепленный идеей восстановления своей прерванной карьеры в Москве, я не уверена. Но наше общество и наши власти должны понять: на наших глазах принимаются антиабхазские решения, ведущие к ещё большей изоляции Абхазии. Подобные указы значительно осложняют задачу расширения международных контактов Абхазии, без которых невозможно продвигать идею признания нашей независимости», – добавила она.

Ранее главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, посещая Абхазию, выступила с критикой USAID и пожелала абхазскому руководству «мудрости, смелости и силы, чтобы бескомпромиссно бороться» с международными организациями и НПО.

Инал Ардзинба был назначен на должность главы абхазского МИДа 17 ноября 2021 года. Он – родственник первого абхазского президента Владислава Ардзинба.