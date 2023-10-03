Администрация США пытается решить вопрос поддержки Украины на фоне отказа Конгресса продлевать пакеты помощи Киеву. В Белом доме уверены: политическая неопределенность в Вашингтоне посылает «ужасный сигнал международному сообществу» и укрепляет уверенность российского президента Владимира Путина в том, что он сумеет «пересидеть» Запад. Тем временем на счетах Пентагона, предназначенных для поддержки ВСУ, остается немногим больше 5 миллиардов долларов.

Чуть больше 5 миллиардов долларов – это все, на что может рассчитывать Украина в ближайшее время. После того как Конгресс США одобрил промежуточный бюджет, не включающий помощь Киеву, на счетах, предназначенных для американской помощи украинцам, осталась лишь сумма, образовавшаяся в результате бухгалтерской ошибки – Пентагон изначально переоценил стоимость вооружений, поставленных ВСУ.

5,2 миллиарда составляют около 12% от общей суммы в 43,9 миллиарда долларов, которую Вашингтон направил украинским властям после начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года. При этом бюджет другой программы, по которой США проводили модернизацию Вооруженных сил Украины, – пуст. Более того, как отмечает издание The Wall Street Journal, на счете, который использовался для пополнения арсенала самого Министерства обороны США после поставки американского оружия Украине, сейчас остается около 1,6 млрд долларов, что недостаточно для поддержания обороноспособности самих Штатов. Пентагон уже направил в Конгресс США письмо с просьбой увеличить финансирование Украины, поскольку у оборонного ведомства заканчиваются средства на замену вооружений, которые уже предоставили Киеву.

«По словам официальных лиц, пакеты помощи обычно поступали каждые две недели, и следующий может прийти к концу этой недели. Однако, не зная, когда Конгресс утвердит дополнительные средства, Пентагон может не захотеть продолжать регулярные поставки нового оборудования, чтобы сэкономить деньги для пополнения собственных запасов американских вооруженных сил или в случае чрезвычайной ситуации в области национальной безопасности, по крайней мере, до 17 ноября, когда закончится срок действия текущего законопроекта о финансировании, сказал один из представителей Сената», – пишет The Wall Street Journal.

30 сентября в США утвердили временный бюджет без финансовой помощи для Украины. Демократы, которые контролируют Сенат, предлагали включить в бюджет помощь на 6 млрд долларов, но республиканцы отказались. Документ позволит финансировать правительство еще 45 дней и избежать «шатдауна». Пока же вопрос Украины повис в воздухе, в Белом доме надеются, что помощь компенсируют другие союзники Киева.

«Президент, как вы знаете, смог собрать вместе более 50 стран, чтобы продемонстрировать свою поддержку Украине. Это наши партнеры и союзники. Вы видели, что он смог сделать с альянсом НАТО. Этот альянс является самым сильным из всех, которые когда-либо существовали. И поэтому эта приверженность будет продолжаться», – заявила пресс-спикер Белого дома Карин Жан-Пьер.

Сторонники Украины опасаются, что президент России Владимир Путин поверит в то, что он может дождаться момента, когда США перестанут поддерживать Киев. В Белом доме считают, что политическая неопределенность в США посылает «ужасный сигнал международному сообществу». А сам президент Джо Байден отметил, что пауза в американской поддержке может оказаться губительной для Киева:

«Мы ни при каких обстоятельствах не можем допустить, чтобы американская поддержка Украины была прервана. На карту поставлено слишком много жизней, слишком много жизней детей. Я ожидаю, что спикер и республиканское большинство в Конгрессе сдержат свое обязательство обеспечить поддержку, необходимую для помощи Украине в ее защите от российской агрессии и жестокости».

Президент Украины Владимир Зеленский посетил США чуть больше недели назад. В ходе визита он просил увеличить военную поддержку для контрнаступления ВСУ и защиты украинской критической инфраструктуры. Сегодня Зеленский продолжает настаивать, что дополнительная помощь будет иметь решающее значение:

«Я уверен, что Украина и весь свободный мир способны победить в этом противостоянии. Но наша победа напрямую зависит от нашего сотрудничества с вами. Чем более решительные и твердые шаги будут сделаны, тем быстрее закончится эта война, завершится на справедливых условиях с восстановлением нашей территориальной целостности и надежными гарантиями мира во всей Европе. Также очень важно максимально усилить воздушный щит Украины в преддверии зимы. Полученные нашей страной системы ПВО, такие как Patriot, IRIS-T, NASAMS и другие, уже играют положительную роль и спасают жизни. Нам нужно больше таких систем – в частности, несколько систем «Patriot» для защиты наших южных регионов могут в корне изменить ситуацию и в значительной степени сделать российский террор бессмысленным».

В связи со сложившейся ситуацией некоторые сторонники Киева от обеих партий в Конгрессе США настаивают, чтобы администрация Байдена обратилась с новым запросом о финансировании на целый год. Они считают, что легче одобрить одну большую сумму финансирования Украине, это также даст Киеву возможность лучше координировать план военных действий.

США уже предоставили Украине широкий спектр военной техники, в том числе танки и другие бронемашины, артиллерию, современные установки ПВО, РСЗО и миллионы боеприпасов.

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