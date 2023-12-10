Посол ЕС в Грузии: Вы можете рассчитывать на поддержку ЕС в защите ваших основных прав

Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский распространил заявление по поводу Дня защиты прав человека. Как отмечает дипломат, рекомендация предоставить Грузии статус кандидата является исторической, что сопровождает ответственность по улучшению защиты прав человека, переедет «ИнтерпрессНьюс».

«Сегодня мы отмечаем 75-летие принятия всеобщей декларации прав человека. Этот важнейший документ признает, что права человека принадлежат каждому из нас. После принятия всеобщей декларации прав человека в 1948 году мир сильно изменился. В связи с неблагоприятными тенденциями, происходящими во всем мире, мы должны объединиться и твердо защитить универсальность этих прав. Это общая задача и непрерывный процесс, направленный на более равноправное и инклюзивное будущее.

Защита прав человека является основой Евросоюза. Усилия по воплощению этого видения в жизнь являются частью процесса расширения ЕС и одним из девяти шагов, которые Грузия должна предпринять на пути к членству в ЕС.

Рекомендация предоставить Грузии статус кандидата является исторической. Она сопровождается ответственностью улучшения защиты прав человека (что мы отмечаем сегодня). Вы можете рассчитывать на поддержку ЕС в защите ваших основных прав. Поздравляю с Днем прав человека!» - отмечается в заявлении посла ЕС в Грузии.