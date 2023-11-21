Посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский сегодня напомнил властям, что в организации, которую он представляет, ждут прогресса в выполнении девяти условий, выданных Еврокомиссией 8 ноября для получения Грузией статуса кандидата на вхождение в ЕС. Дипломат отметил особую важность двух из них: борьбы с дезинформацией и снижения избирательного барьера.

Для чего посол ЕС Павел Герчинский стал бы говорить сегодня о том, что в Брюсселе ждут прогресса от Тбилиси, если бы все было в порядке? И если бы грузинские власти, засучив рукава, бросились выполнять те девять «оговорок», с которыми Еврокомиссия выдала стране положительную рекомендацию о предоставлении статуса кандидата в Грузии на вхождение в ЕС? Оппоненты власти считают, что посол Герчинский неспроста сегодня подробно остановился на том, что условие о снижении избирательного барьера перекочевало в новые рекомендации из «соглашения Шарля Мишеля» от 19 апреля 2020-го по выводу страны из политического кризиса. Посол дипломатично отметил, что Грузия сама должна решить, оставить ли ей 5%-ный барьер или заменить его на 2%-ный, как это было решено по договоренности «Мечты» с оппозицией и уже принято в первом чтении соответствующей поправки в Конституцию. При этом Павел Герчинский приводил в пример страны в ЕС, в которых избирательный барьер выше или его совсем нет.

В «Грузинской мечте» не полностью согласились с такой постановкой вопроса. Председатель партии Ираклий Кобахидзе стал уверять, что большая часть рекомендаций выполнена. Апеллируя к статистике ЕС, он открестился от обязательств по снижению избирательного барьера:

«Если вы посмотрите на эти новые девять требований, вы поймете, что из прежних 12 – 80% фактически выполнены. Таким образом, работать над этими девятью пунктами легче, чем было работать над 12 в то время. В Евросоюзе есть только четыре страны с избирательным порогом в 3% или ниже. В таких условиях у нас нет никаких юридических или политических обязательств снижать порог».

Еврокомиссия в свое время из 12 рекомендаций выполненными посчитала только три. Как эти три по подсчетам Кобахидзе оказались 80%, он не уточнил.

Посчитали излишним в правящей силе и напоминание посла Герчинского о том, как важно провести предстоящие в октябре 2024-го парламентские выборы и предвыборную кампанию без насилия, свободно и прозрачно.

«С 2012 года (после прихода к власти «Грузинской мечты») выборы не фальсифицируются», – заверил Ираклий Кобахидзе.

Ему вторил и спикер парламента Шалва Папуашвили, который не без иронии заявил, что и без слов посла известно о недопустимости насилия:

«Мы ведь стремимся в ЕС, поэтому и равняемся на европейские стандарты».

Папуашвили опустил тот факт, что в достижении деполяризации, в других вопросах сотрудничества с оппозицией и гражданским сектором (что снова прописано в последних девяти рекомендациях) правящая сила не старается учитывать европейские стандарты.

Оппозицию возмутило то, что почти все слова посла ЕС Павла Герчинского о том, как важно уже сейчас завершить необходимые реформы для должного проведения в будущем году парламентских выборов, в правящей силе пренебрежительно отмели. Между тем в оппозиции и гражданском секторе, помимо снижения барьера, важным считают полноценную реформу ЦИК и другие вопросы, связанные с выборами. Их правящая сила довела до такой кондиции, которая сохраняет за ней преимущество и не создает конкурентные условия для других партий. Членов партии «За Грузию», несмотря на то, что они уверены в преодоление 5%-ного барьера, возмущает риторика и действия власти, направленные на манипуляцию политическими рейтингами. Об этом говорила сегодня депутат из партии бывшего премьер-министра Георгия Гахария Анна Бучукури:

«Фальсификацию будущих выборов «Мечта» начала уже давно. Она полностью на законодательном уровне подчинила себе ЦИК. Единственная цель «Грузинской мечты» – всеми способами остаться у власти, и для этого они готова полностью фальсифицировать выборы 2024-го».

Беспокоит оппонентов и тот факт, что особых шагов в правящей партии не делают и для выполнения еще одной новой рекомендации – борьбы с внешней дезинформацией. О важности этого вопроса сегодня напоминал и посол ЕС, на это сегодня обратила внимание и внефракционный депутат Тамар Кордзая. Она заострила внимание на том, чем чревато для маленькой страны игнорирование вопроса вмешательства РФ в избирательную кампанию:

«Россия своей дезинформационной кампанией сумела во время Брексита вмешаться в политические решения таких больших стран, как Великобритания – этот вопрос там до сих пор расследуют, вмешаться в президентские выборы в США. Когда Россия может своей дезинформационной войной влиять на политические процессы в таких державах, нашей стране следует этому вопросу уделять еще больше внимания».

«С дезинформацией, особенно против ЕС, нужно бороться и внутри страны», – добавляет политолог, директор Центра европейских исследований Фонда Рондели (GFSIS) Каха Гоголашвили. Его беспокоит самонадеянность власти после положительной рекомендации Брюсселя:

«Статус кандидата может и быть почти в кармане, потому что в ЕС, в принципе, решили, что Грузии как минимум надо дать статус кандидата члена в ЕС, но потом продолжать активно реформировать эту страну, потому что чем ближе приближаешься к ЕС, образно выражаясь, тем круче подъем. Получить просто статус на первых порах может и дает правительству повод для эйфорической самонадеянности, – мол, мы получили статус, можем получить и другое, – но так не будет».

За статусом должны последовать реформы, чтобы выйти на следующий этап – начало диалога о вхождении, который у Украины и Молдовы практически уже есть. Политолог опасается, что Грузия может разделить участь Турции, которая продвигалась на этом пути быстро, пока реформы, требуемые Евросоюзом, не коснулись важных демократических изменений. И вот уже восемь лет, как переговоры Анкары с Брюсселем приостановлены, продолжает Каха Гоголашвили:

«То же самое произошло в Грузии: с этими 12 пунктами мы очень быстро продвинулись, закрыли несколько пунктов, но по остальным, которые оказались политически чувствительными, провели половинчатые реформы. Потому в Еврокомиссии стал вопрос ребром и до сих пор ребром стоит, потому что в декабре еще надо будет поставить точку в этом вопросе. И нам нужна поддержка всех 27 стран ЕС, чтобы получить статус кандидата».

По мнению Гоголашвили, как и других наблюдателей, чтобы как-то подтолкнуть «Грузинскую мечту» к этому пути, необходимо интенсивное давление общественности и долгосрочные наблюдательские миссии из США, ЕС и других организаций. В этом плане в Грузии с особой надеждой смотрят на предстоящий визит американских сенаторов, который запланирован в ближайшие дни.

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