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Глава МИД Грузии посетит Брюссель с рабочим визитом

Илья Дарчиашвили
Илья Дарчиашвили

Министр иностранных дел Илья Дарчиашвили 11-12 декабря посетит Брюссель с рабочим визитом. Информацию об этом распространяет Общественный вещатель со ссылкой на МИД Грузии.

Дарчиашвили примет участие в министериале Восточного партнерства, где будет обсуждаться существующее сотрудничество в рамках данного формата. Акцент будет сделан на достигнутых в 2022-2023 годах результатах и перспективах на будущее.

В рамках визита в Брюссель министр иностранных дел Грузии также проведет встречи с европейскими коллегами и представителями Еврокомиссии.

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