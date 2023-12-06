Лидер «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе заверяет общество Грузии, что Венгрия не будет чинить ей препятствий в получении статуса кандидата в ЕС. В оппозиции же опасаются, что непреклонная позиция Будапешта по поводу Украины может грузинские европерспективы, наоборот, поставить под угрозу. Потому визиты представителей власти в Будапешт за неделю до решения Брюсселя в оппозиции считают рискованными.

«Грузинская мечта» полностью уверена в поддержке Венгрии, и эта уверенность укрепилась у парламентской делегации правящей партии во главе с председателем партии Ираклием Кобахидзе в ходе ее визита в Будапешт. Хотя у оппозиции, напротив, появились было сомнения, повод к которым дал сам лидер «Грузинской мечты». Кобахидзе накануне, в первый день визита, сообщил, что в Будапешт делегация прибыла по приглашению вице-премьера Венгрии Жольта Шемьена, и отметил, что за неделю до окончательного ответа Брюсселя по предоставлению Грузии статуса кандидата в ЕС лидерам правящей силы не только важно углубить отношения с Венгрией, но и в первую очередь убедиться в неизменности поддержки Будапешта. При этом Ираклий Кобахидзе не стал комментировать противостояние венгерского премьер-министра Виктора Орбана с лидерами ЕС в вопросе дальнейшей евроинтеграции Украины:

«Переговоры между ЕС и Венгрией – это их дело. Мы, конечно, в это не сможем вмешиваться. В конечном итоге я уверен, что будут приняты положительные решения по вопросу евроинтеграции Украины, Молдовы, и для нас важнее всего, чтобы положительное решение был принято для Грузии».

Партийному лидеру вторили и другие члены делегации. Все отмечали тесную дружбу между двумя странами, напоминали о том, какие важные встречи предстоят им за эти четыре дня с вице-премьером Венгрии Жольтом Шемьеном, заместителем председателя Национальной ассамблеи Яношем Латоркаем, председателем парламентского комитета по делам Евросоюза Юдит Варга и министром по делам ЕС Яношем Бока. Однако неожиданным на этом фоне стало сегодняшнее заявление Ираклия Мезурнишвили, в прошлом выпускника МГИМО и депутата «Мечты» в двух созывах:

«Мы знаем, что Венгрия поддерживает Грузию, но нам нужна не только поддержка, но и лоббирование этого вопроса, чтобы Венгрия помогла с другими странами, чтобы Венгрия убедила их, что мы действительно заслуживаем это историческое решение».

Как Венгрия может лоббировать и продвигать интересы Грузии, когда весь Европейский совет ополчен против Виктора Орбана из-за его позиции по Украине, депутат Мезурнишвили не стал пояснять. В оппозиции не понимают смысла визита в Будапешт за неделю до решения Брюсселя, и единственным ответом там видят опасение подвоха от Орбана в последний момент.

Версию о том, что «Грузинская мечта» попытается уговорить Орбана изменить позицию по Украине ради того, чтобы единый процесс евроинтеграции не пострадал, в оппозиции в корне отбросили. За что удостоились от генсека «Грузинской мечты», мэра Тбилиси Кахи Каладзе клейма противников «всех тех, кто поддерживает Грузию на этом сложном пути». А депутат «Грузинской мечты» Давид Матикашвили все никак не мог понять, как отказ Орбана Киеву может стать препятствием для Тбилиси:

«Нужно беречь наших партнеров, их авторитет. Не надо быть большим католиком, чем Папа Римский. Если у него (Орбана) свое мнение по поводу Украины, и это вопрос их отношений, как это может отразиться на Грузии? Если можно, пусть кто-нибудь объяснит мне».

Помочь разобраться в этом представителям партии власти попытался депутат политической групп «Еврооптимисты» Роман Гоциридзе, но тщетно:

«Фактические действия Орбана, как одиозной фигуры, как союзника России, пророссийского политика, для нас создают риск замораживания процесса предоставления статуса кандидата на неопределенное время».

Другой оппозиционер из партии «За Грузию» Михаил Даушвили ответственность за возможные негативные последствия за «эту дружбу с Орбаном» возложил на власти:

«Если по какой-то причине он провалит наш вопрос, какая же эта поддержка? В первую очередь мы должны спросить Гарибашвили, почему он не смог убедить своего друга, как он его называет, что Грузии нужна реальная поддержка».

Но Тбилиси все-таки не оставляют надежды на то, что противостояние Венгрии с ЕС разрешится благополучно для всех стран Ассоциированного трио – Украины, Молдовы и Грузии. Возможно, некоторая ясность в этом вопросе появится 12 декабря, когда перед встречей лидеров ЕС 14-15 декабря в Брюсселе соберутся министры иностранных дел европейских стран.

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