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Омбудсмен: за предполагаемый факт убийства гражданина Грузии в Гали ответственна РФ

Леван Иоселиани
Леван Иоселиани

Омбудсмен Грузии Леван Иоселиани распространяет заявление относительно предполагаемого факта лишения жизни гражданина Грузии сотрудниками милиции города Гали самопровозглашенной республики Абхазия.

Народный защитник подчеркивает, что, когда в мире отмечают День прав человека, в очередной раз была распространена информация о предполагаемом факте лишения жизни гражданина Грузии представителями российских оккупационных сил, пишет SOVA.

«В частности, гражданин Грузии Темур Карбая, которого представители оккупационного режима в оккупированном Гальском районе, т.н. сотрудники милиции, предположительно, подвергли словесным оскорблениям и избиениям, скончался по дороге в больницу. Следует отметить, что ответственность за предполагаемое нарушение права на жизнь гражданина Грузии лежит на Российской Федерации, поскольку именно последняя осуществляет контроль над оккупированной территорией», - сказано в заявлении.

Омбудсмен призвал власти Грузии, международные правозащитные и мониторинговые организации в рамках возможностей приложить максимальные усилия «для обеспечения эффективного расследования вышеупомянутого факта, наказания виновных и возложения ответственности на Российскую Федерацию».

Народный защитник отмечает, что до сих пор не наказаны убийцы четырех граждан Грузии - Давида Башарули, Гиги Отхозория, Арчила Татунашвили и Ираклия Кварацхелия.

«Факт убийства гражданина Грузии на оккупированной территории близ села Кирбали также до сих пор остается необъясненным (Тамаз Гинтури - ред.). На фоне этого привлечение международных организаций и международного сообщества в целом особенно важно для предотвращения предполагаемых нарушений права на жизнь, поскольку безнаказанность за подобные действия подвергает жизни граждан Грузии особой опасности», - говорится в заявлении Левана Иоселиани.

Народный защитник выражает свои глубочайшие соболезнования членам семьи убитого в Гали гражданина Грузии.

Накануне, 9 декабря в самопровозглашенной республике Абхазия был до смерти избит сотрудниками местной милиции житель города Гали Темур Карбая. Мужчина 40 лет скончался по пути в местную больницу. Информацию об этом распространили НПО «Движение за Абхазию» и лидер «Антиоккупационного движения» Давид Кацарава.

Осудили убийство гражданина Грузии в оккупированной Абхазии президент Грузии и спикер парламента Грузии.

Родственница убитого в Гали гражданина Грузии Темура Карбая сообщила грузинской службе Радио Свобода, что милиционеры нанесли Карбая множественные травмы - ушибы и переломы.

В СГБ Грузии заявили, что «представители оккупационного режима подтвердили факт смерти гражданина Грузии в оккупированном Гали. Однако в оккупированной Абхазии не подтвердили попытку незаконного задержания убитого сотрудниками гальской милиции Темура Карбая».

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