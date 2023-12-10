Омбудсмен: за предполагаемый факт убийства гражданина Грузии в Гали ответственна РФ

Омбудсмен Грузии Леван Иоселиани распространяет заявление относительно предполагаемого факта лишения жизни гражданина Грузии сотрудниками милиции города Гали самопровозглашенной республики Абхазия.

Народный защитник подчеркивает, что, когда в мире отмечают День прав человека, в очередной раз была распространена информация о предполагаемом факте лишения жизни гражданина Грузии представителями российских оккупационных сил, пишет SOVA.

«В частности, гражданин Грузии Темур Карбая, которого представители оккупационного режима в оккупированном Гальском районе, т.н. сотрудники милиции, предположительно, подвергли словесным оскорблениям и избиениям, скончался по дороге в больницу. Следует отметить, что ответственность за предполагаемое нарушение права на жизнь гражданина Грузии лежит на Российской Федерации, поскольку именно последняя осуществляет контроль над оккупированной территорией», - сказано в заявлении.

Омбудсмен призвал власти Грузии, международные правозащитные и мониторинговые организации в рамках возможностей приложить максимальные усилия «для обеспечения эффективного расследования вышеупомянутого факта, наказания виновных и возложения ответственности на Российскую Федерацию».

Народный защитник отмечает, что до сих пор не наказаны убийцы четырех граждан Грузии - Давида Башарули, Гиги Отхозория, Арчила Татунашвили и Ираклия Кварацхелия.

«Факт убийства гражданина Грузии на оккупированной территории близ села Кирбали также до сих пор остается необъясненным (Тамаз Гинтури - ред.). На фоне этого привлечение международных организаций и международного сообщества в целом особенно важно для предотвращения предполагаемых нарушений права на жизнь, поскольку безнаказанность за подобные действия подвергает жизни граждан Грузии особой опасности», - говорится в заявлении Левана Иоселиани.

Народный защитник выражает свои глубочайшие соболезнования членам семьи убитого в Гали гражданина Грузии.

Накануне, 9 декабря в самопровозглашенной республике Абхазия был до смерти избит сотрудниками местной милиции житель города Гали Темур Карбая. Мужчина 40 лет скончался по пути в местную больницу. Информацию об этом распространили НПО «Движение за Абхазию» и лидер «Антиоккупационного движения» Давид Кацарава.

Осудили убийство гражданина Грузии в оккупированной Абхазии президент Грузии и спикер парламента Грузии.

Родственница убитого в Гали гражданина Грузии Темура Карбая сообщила грузинской службе Радио Свобода, что милиционеры нанесли Карбая множественные травмы - ушибы и переломы.

В СГБ Грузии заявили, что «представители оккупационного режима подтвердили факт смерти гражданина Грузии в оккупированном Гали. Однако в оккупированной Абхазии не подтвердили попытку незаконного задержания убитого сотрудниками гальской милиции Темура Карбая».