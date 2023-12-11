Представители «Грузинской мечты» продолжают настаивать на том, что рекомендации Еврокомиссии по вопросу предоставления Грузии статуса кандидата в ЕС – всецело заслуга властей. Подобные комментарии звучали и после прошедшего в Тбилиси марша «Наш голос – Евросоюзу». «Эхо Кавказа» поинтересовалось, согласны ли пользователи с этим утверждением.

– Считаете ли вы, что статус кандидата в Евросоюз – это полностью заслуга властей?

Тенгиз: Я считаю, что прогресс на пути вступления – это не только заслуга властей. Более того, я считаю, что представители правящей партии делали многое для того, чтобы откинуть страну далеко назад на этом пути, однако из-за давления общественности им все же пришлось уступить. Поэтому вероятное предоставление Грузии статуса кандидата в ЕС – это полностью заслуга грузинского народа. Я бы сказал, что прежние власти сделали во много раз больше, чтобы направить государство на европейский путь. Я думаю, что в «Грузинской мечте» начинают понимать: кто бы ни был у власти, граждане Грузии всегда будут за вступление в Евросоюз и будут делать ради этого все до тех пор, пока не станем членами ЕС.

Като: По моему мнению, наше общество неоднократно показывало свое непоколебимое желание стать частью Евросоюза, поэтому в первую очередь это заслуга нашего народа. Да, это звучит некрасиво, когда представители партии власти заявляют, что это всецело их заслуга – рекомендация Еврокомиссии. Думаю, все жители страны внесли в это дело свой вклад и благодаря этому, я думаю, 15 декабря Грузии будет присвоен статус кандидата в Евросоюз.

Дмитрий: Это самое смешное утверждение, которое представители «Грузинской мечты» когда-либо делали. Вы можете не любить или даже ненавидеть Саакашвили, но его вклад в дело сближения с Евросоюзом преуменьшать нельзя. Давайте будем объективны, народ ведь не слепой, все видит и понимает, что статус кандидата в ЕС – это не полностью их заслуга. Заявляют, что прежние власти только отдалили Грузию от Европы, что все, что они сделали, – это потеряли территории, но это ведь неправда. При Саакашвили стало понятно, что у Грузии нет другого пути. Да, конечно, нынешние власти много чего сделали для продвижения страны на этом пути, провели важные реформы, но это не повод заявлять, что это от начала и до конца их заслуга.

Лена: Власти, насколько я помню, делали только шаги, чтобы увести Грузию с европейского пути. По оценкам некоторых неправительственных организаций, если я верно помню, они выполнили лишь две из 12 рекомендаций. Не понимаю, чем тут можно гордиться. В попытке защитить своего олигарха они отказались от принятия важнейшего закона, инициировали импичмент президента за то, что она отговаривала европейских лидеров предоставить стране статус кандидата, много чего плохого сделали, чтобы увести государство с европейского пути.

Артем: Конечно, получение статуса кандидата в ЕС заслуга не только властей, «Грузинской мечты». Здесь стоит учитывать то, что это желание народа – стать частью европейской семьи, поэтому я бы не говорил, что это только их заслуга. Стоит упомянуть и оппозицию, в большинстве оппозиция не принимала участия в выполнении 12 обязательных пунктов для получения статуса, но все же были отдельные оппозиционеры, которые внесли большой вклад, например, в дело избрания Народного защитника и членов в Высший совет юстиции. В итоге это положительно отразилось на заключении Еврокомиссии, которая, как вы знаете, дала рекомендацию по предоставлению Грузии статуса кандидата.

Кетеван: Я считаю, что власти вовсе не пошевелили и пальцем ради того, чтобы хоть немного приблизить Грузию к Евросоюзу. Они на протяжении года проклинали депутатов Европарламента, заявляли, что им вовсе не нужен этот статус, отказались выполнять 12 рекомендаций, а теперь заявляют, что они усердно работали для получения статуса. Если бы не народ, они приняли бы несколько российских законов. Именно благодаря рядовым гражданам, которые на протестных акциях заявили о своем стремлении в ЕС, власти стали меньше задумываться о том, чтобы идти в сторону России. Поэтому я считаю, что это полностью заслуга народа и оппозиции. Правительство ничего для этого не сделало.

Дато: Я считаю, что предоставление Грузии статуса кандидата в ЕС в итоге будет заслугой нашего народа. Однако в данном случае народ с властями был един. Абсолютное большинство граждан Грузии желают, чтобы страна стала частью Европы, и я не думаю, что власти решились бы пойти против воли всего народа. Потому свой вклад в получение статуса кандидата внесли все, я считаю. Немало сделали для этого представители неправительственного сектора и оппозиция, но при этом вполне справедливо утверждать, что правящая партия поработала над необходимыми законопроектами и провела определенные реформы для того, чтобы дело дошло до сих пор.

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