Правительство Грузии утвердило план действий по выполнению девяти заданий Еврокомиссии. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили сегодня же сообщил, что 15 декабря правительство намерено провести государственный праздник в честь положительного ответа Брюсселя по предоставлению Грузии статуса кандидата в ЕС.

«Мы утвердим план действий по деолигархизации, требование которой было одной из 12 рекомендаций, а теперь девяти шагов для получения статуса кандидата в ЕС», – сообщил премьер-министр Ираклий Гарибашвили перед началом заседания правительства.

Он еще раз заверил, что кабинет министров под его началом и вся власть сосредоточены на выполнении выданных 8 ноября Брюсселем заданий для окончательного положительного ответа Европейского совета в конце текущего года. Этот подробный план сегодня же был утвержден на 70-м по счету заседании межведомственной комиссии по евроинтеграции, также возглавляемой премьер- министром Гарибашвили.

Он, однако, не стал называть указанные в плане конкретные сроки выполнения брюссельских заданий, а предпочел сообщить обществу о «хорошем бюджете», о «рекордной занятости» в стране, хотя по последним соцопросам IRI безработица остается самой главной проблемой для граждан Грузии. Обещал Гарибашвили экономический рост, что ВВП в 2027-м достигнет «минимум 108 миллиардов лари, что на душу населения составит почти 11 тысяч долларов США». Видимо, эти числа следует рассматривать как предвыборные обещания уже на четвертый срок. И, вероятно, к ним еще не раз обратится глава правительства, как и к критике «Нацдвижения», как это было сегодня, когда Гарибашвили рапортовал о достижениях страны не только в экономике, но и на пути к евроинтеграции:

«При бывшей власти, конечно, сегодня ни мира не было бы, ни экономического роста, ничего бы не было. Они окончательно бы разрушили страну, как это один раз уже сделали».

Развеяв страх «второго пришествия» «Нацдвижения», премьер-министр предложил гражданам отметить общенациональный праздник по случаю будущего положительного решения Европейского совета по статусу кандидата.

«Наше общее желание – как можно скорее выполнились все те реформы, которые указаны в этих девяти шагах. Вы знаете, уже 14 или 15 декабря мы ждем окончательного решения Европейского совета о предоставлении статуса. В связи с этим у нас были обсуждения в команде, у меня был разговор с парламентом, и мы решили, что, в зависимости от того, когда будет принято решение, мы уточним дату, вероятно, это произойдет 15 декабря. Мы хотим провести общенародное, общенациональное празднование, так что назовем это праздником победы и концертом вместе отметим эту историческую победу нашей страны, народа и результат работы нашей власти», – сказал Гарибашвили.

В течение дня попытки оппозиции и СМИ узнать подробности плана оказались тщетными. А между прочим, как отмечали оппоненты, среди заданий есть и рекомендация об инклюзивности процессов. Депутаты «Грузинской мечты» в парламенте, на которую приходится большая часть работы, предпочитали напоминать оппозиционерам, как они в прошлом году при выполнении 12 рекомендаций объявили бойкот рабочим группам, созданным «Грузинской мечтой». Исключением не стал в этом плане глава комитета по защите прав человека Михаил Сарджвеладзе. Из его речи следовало, что и он не знаком с планом, утвержденным сегодня правительством:

«Будут определены конкретные планы, будут ответы на конкретные вопросы, и, что самое главное, все, что нужно учесть при этих вопросах, будет учтено. В первую очередь я имею в виду так называемую открытую дверь для оппозиции. Если они здраво посмотрят на допущенных ими ошибки в прошлом году и изменят позицию с этой точки зрения, они будут иметь возможность участвовать в этом процессе».

В оппозиции пообещали, что подумают над предложением, но хотели бы сначала посмотреть на этот план, который, как предположила депутат Тинатин Бокучава, лидер фракции «Национальное движение», станет очередным политическим представлением:

«И это еще будет очередной попыткой на основе фасадных, косметических изменений убедить ЕС в том, что с их стороны есть политическая воля к реформам. Мы хорошо понимаем, что никто не обманется такими изменениями. Они должны быть фундаментальными, и могут быть осуществлены лишь после смены власти. Но формально мы рассмотрим вопрос, проконсультируемся с другими оппозиционными партиями об участии в этом процессе».

В другой оппозиционной партии «Лело» обратили внимание на то, что власть ни во что не ставит мнение оппонентов, гражданского сектора, отметает любые инициативы оппозиции, обвиняя ее в саботаже евроинтеграции, в то время как ответственность за выполнение рекомендаций ЕС несет власть. Как она выполнила 12 предыдущих, напомнила депутат «Лело» Саломе Самадашвили:

«То, что сегодня есть эти девять условий, – лучшее подтверждение того, что «Грузинская мечта» саботировала ранее обозначенные требования ЕС».

Перейти от слов к делу призвали правящую партию депутаты партии «За Грузию». Говорит Бека Лилуашвили:

«За две недели несколько раз мы призывали власть создать наконец-то рабочие форматы, которые будут ориентированы на существенное выполнение девяти заданий Еврокомиссии. Мы также призываем все оппозиционные партии участвовать в этих форматах. Посмотрим, какие изменения предложит "Грузинская мечта"».

В итоге опасения оппозиции, что для власти она в этом вопросе не более чем антураж, подтвердило заявление министра иностранных дел Ильи Дарчиашвили. По завершении заседания комиссии по Евроинтеграции он сообщил, что план действий подробно расписан и утвержден, что некоторые задания будут выполнены к концу 2024 года, возможно, это касается и условий о проведении честных и справедливых парламентских выборов осенью будущего года, хотя сам министр Дарчиашвили об этом не упомянул. Он лишь сообщил, что этот план отправляется в Еврокомиссию для утверждения, что власти находятся в тесном сотрудничестве с Брюсселем, а оппозиции он посоветовал довольствоваться тем, что им предложат власти, – и это был ответ на вопрос инклюзивности процесса:

«Оппозиция не вопросы должна задавать, а должна принять предложение, которое неоднократно делалось правящей командой. Она должна участвовать в созданных для реформ рабочих группах в парламенте. Если они примут участие в этом процессе – инклюзивность будет соблюдена. Что же касается деполяризации, с нашей стороны неоднократно делалось предложение в этом направлении. А что для этого сделала оппозиция – я не припоминаю ни одного. Поэтому призываю наших оппонентов взять свою часть ответственности за европейское будущее страны».

Когда будет обнародован план правительства и когда в парламенте приступят к рассмотрению этих вопросов, неизвестно. На сегодняшнем заседании парламентского бюро этот вопрос не рассматривался. Абсолютная взаимная непримиримость, нападки депутатов власти и оппозиции по другим вопросам не вселяет в наблюдателей оптимизма о выполнении одного из девяти шагов – о деполяризации, при нынешних подходах «Грузинской мечты» к совместным действиям с оппозицией.

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