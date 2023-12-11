Илья Дарчиашвили провел встречу с еврокомиссаром Оливером Вархели

Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили провел встречу с еврокомиссаром по вопросам европейской политики соседства и расширения Оливером Вархели.

По сообщению МИД Грузии, на встрече стороны рассмотрели шаги, предпринятые Грузией на пути интеграции в Европейский союз, и проведенные реформы, как на законодательном, так и на институциональном уровне. Были отмечены предпринятые грузинской стороной усилия и достигнутые результаты.

Разговор коснулся отчета Еврокомиссии по расширению и рекомендаций, которые были определены для Грузии решением от 8 ноября 2023 года.

Илья Дарчиашвили проинформировал еврокомиссара об утвержденном правительством Грузии плане действий, который служит выполнению девяти рекомендаций Еврокомиссии. Рассказывая, он отметил, что грузинская сторона готова тесно сотрудничать со стороной ЕС в части выполнения упомянутых задач.

В то же время министр подчеркнул, что страна ждет решения Европейского совета о предоставлении Грузии статуса кандидата, пишет «ИнтерпрессНьюс».

Стороны также говорили о министериале Восточного партнерства. Обсуждались перспективы сотрудничества в этом формате и дальнейшее развитие формата в целом. Кроме того, разговор коснулся других важных вопросов сотрудничества Грузии и ЕС, включая секторальную интеграцию и прогресс, достигнутый в этом направлении.