Грузия подписала меморандумы об авиасообщении с Исландией и Сейшелами

Агентство гражданской авиации Грузии оформило меморандумы о взаимопонимании с представителями Исландии и Сейшельских островов. Документы подписаны на полях переговоров в области международной гражданской авиации в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

До подписания межправительственных соглашений меморандумы регулируют технические вопросы, связанные с прямым авиасообщением, говорится в сообщении грузинского ведомства.

Ранее грузинские авиационные власти подписали соглашения с Оманом, а также с Турцией, согласно которому грузинские авиакомпании смогут летать во все турецкие международные воздушные гавани (ранее у Грузии был допуск к аэропортам Стамбула, Анкары, Трабзона и Антальи).