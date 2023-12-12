Обзор грузинской прессы

Ситуация с Украиной окажет серьезное влияние на предстоящие парламентские выборы в Грузии, считает политолог Хатуна Лагазидзе. Дело в том, что безрезультатная контратака ВСУ вызвала разочарование у западных партнеров, и этим непременно воспользуется «Грузинская мечта», заявила политолог в интервью газете «Квирис палитра».

Пока полностью отказаться от западного курса власть не может, тем более перед выборами, когда ей необходимо усилить прозападное крыло своих избирателей

«Нынешняя ситуация в Украине отразится на выборах всех западных стран и на Грузии. Ситуация усиливает позиции «Грузинской мечты» перед выборами 2024 года и усложняет задачу оппозиции. Антизападная истерия правительства, которую мы наблюдали раньше, прекратилась, но, скорее всего, возобновится после предоставления статуса. Невозможно представить, чтобы «Грузинская мечта» не воспользовалась тем, что говорят в мировых СМИ про Украину… Хотя пока полностью отказаться от западного курса власть не может, тем более перед выборами, когда ей необходимо усилить прозападное крыло своих избирателей», – считает Хатуна Лагазидзе.

Свои позиции на предстоящих выборах партия власти усилит и за счет социально-экономического фактора, продолжает политолог.

«Госбюджет позволяет правящей власти не просто обещать электорату, например, повышение зарплат или пенсий, а существенно повысить их. Исходя из всего этого, несмотря на множество вызовов, «Мечта» приходит на выборы с достаточно сильными позициями, а для оппозиции эти выборы станут одними из самых сложных за последние 30 лет», – сказала Хатуна Лагазидзе в интервью изданию.

«Почему в Грузии низкий уровень образования в школах?» – статью под таким заголовком публикует информационное интернет-агентство interpressnews. Одной из самых серьезных проблем в системе образования страны экс-заместитель министра образования Давид Зурабишвили называет политизацию школ и использование властями учителей и директоров школ в качестве собственных активистов перед выборами.

Если можно «раскрутить» Кобахидзе или Заркуа, какая у школьника должна быть мотивация? Он начнет думать, что для продвижения нужна не учеба, а другие качества

«С одной стороны, существует подход, согласно которому (в школах) должна быть полная свобода для всех – пусть каждый учится как считает нужным, но, с другой стороны, когда кто-то приходит к власти, они стремятся использовать эту систему в политических целях. Беда в том, что подходы и власти, и оппозиции ничем не отличаются друг от друга… Проблема и в социально-политической среде, в том, кто станет для ребенка образцом для подражания: если можно «раскрутить» Кобахидзе или Заркуа, какая у школьника должна быть мотивация? Он начнет думать, что для продвижения нужна не учеба, а другие качества, зачем ему вообще учиться, уйдет и будет заниматься другими делами», – говорит респондент издания.

Деполитизация – это одно из обязательных условий для повышения уровня образования, заключает Давид Зурабишвили. Для педагогов должны быть созданы условия, в которых высококвалифицированные профессионалы не пожелают покинуть сферу. Кроме того, власти и оппозиция должны перестать относиться к ним лишь как к электорату, сказал эксперт.

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Об инциденте с участием 10-летнего ребенка сообщает Adjara Times. Согласно информации этого СМИ, мальчик уронил пиротехнику в бензин, из-за чего произошло возгорание и взрыв. Пострадавшего перевезли в Тбилиси, в ожоговый центр. У ребенка ожоги тела и повреждение дыхательных путей, заявил журналистам глава клиники Гуга Кашибадзе:

«В настоящее время пациент помещен в реанимационное отделение ожогового центра. У него повреждено десять процентов тела, что сопровождается ожоговым шоком и поражением дыхательных путей. На данный момент состояние стабильное».

Тем временем по всей Грузии вновь заговорили о сезонной проблеме – продаже пиротехники несовершеннолетним.

«У детей появляется немного денег, и они абсолютно свободно покупают (петарды). Мой внук так себе повредил палец. Я очень боюсь всего этого», – рассказывает одна из участниц опроса телекомпании «Гурджаани», в котором большинство опрошенных призвали власти активно контролировать реализаторов пиротехники.

Часть парламентской оппозиции работает над предложением запретить определенные виды пиротехники. Однако правящая партия не уделяет должного внимания теме, говорит член партии «Лело» Анна Нацвлишвили:

Подобные случаи нередки в предновогодний период, и все это результат безразличия «Грузинской мечты», с которым она относится к этой теме

«Мы подготовили законопроект о запрете опасной пиротехники, который вот уже девять месяцев лежит в парламенте. Мы зарегистрировали его 28 марта, однако «Грузинская мечта» хочет завершить сессию так, чтобы ни разу, ни на одном комитете не обсудить этот законопроект. Состоялось лишь несколько формальных рабочих встреч. В итоге пострадал ребенок, подобные случаи нередки в предновогодний период, и все это результат безразличия «Грузинской мечты», с которым она относится к этой теме».

Анна Нацвлишвили привела статистику за прошлый год, согласно которой за один месяц (декабрь 2022-го) в Грузии от травм, полученных в ходе использования пиротехники, были госпитализированы 87 человек.

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