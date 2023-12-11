Доверие к правительству достигло пятилетнего максимума – свидетельствуют результаты опроса Национального демократического института США (NDI). Увеличивается число тех, кто одобряет курс на сближение с Западом при сохранении отношений с Россией.

Европейская интеграция является неизменным выбором большинства населения Грузии – 79 процентов поддерживают вступление страны в Евросоюз. При этом две трети опрошенных (67%) положительно оценивают членство Грузии в НАТО. В то же время уменьшается число тех, кто хотел бы видеть внешнюю политику Грузии исключительно прозападной – с 47% до 37%. 36% ратуют за прозападный курс при сохранении стабильных отношений с Россией. 8% выступили за пророссийский курс при сохранении хороших отношений с Западом и 2% выступили за исключительно пророссийский курс.

Значительная часть сторонников «Грузинской мечты» (46%) высказались за прозападную внешнюю политику Грузии, но при сохранении хороших отношений с Россией. Примечательно, что это мнение разделяют 37% сторонников оппозиции.

В то же время 10% сторонников «Грузинской мечты» говорят, что внешняя политика Грузии должна быть пророссийской, но при этом следует поддерживать хорошие отношения с Западом. Этот же тезис разделяют 3% сторонников оппозиции.

Конституционалист Давид Зеделашвили говорит, что противоречивые результаты внешнеполитической части опроса имеют логическое объяснение: «Значительная часть людей хочет быть европейцами и в то же время чувствовать себя комфортно с российскими деньгами», – заявил эксперт.

«Внешнеполитическую часть опроса однозначно можно трактовать как желание людей усидеть на двух стульях. Именно так можно назвать растущее одобрение политики правительства. Главный постулат правительства заключатся в поступательном сближении с ЕС при нераздражении России. И это реализуется на практике правительством – Грузия наращивает торговлю с Россией не попавшими под санкции товарами и при этом получает статус кандидата в ЕС. И нельзя сказать, что это не получается. И главный козырь оппозиции, что «Грузинская мечта» уводит нас с прозападного курса, оказался битым. Те цифры, которые говорят о растущей популярности правительства, не дают оснований для других выводов», – заявил специалист в эфире телекомпании «Формула».

Действительно, согласно опросу американского Национально-демократического института (NDI), рейтинг правительства Грузии вырос за последние полгода на 11%. Нынешней осенью деятельность правительства позитивно оценили 54%, в марте же на этот же вопрос положительно отвечали 43%.

Другая закономерность, выявленная опросом, – менее чем за год до выборов большинство граждан Грузии остаются политически неопределившимися. В частности, по результатам исследования, 62% респондентов на вопрос «Есть ли в Грузии хотя бы одна партия, выражающая ваши интересы», ответили «Нет».

Уверенность в том, что их интересы выражает хотя бы одна политическая партия, относительно высока (29%) в крупных городах, в возрастной группе старшее 55 лет и среди сторонников «Грузинской мечты».

Отвечая на вопрос «Какая политическая партия вам близка?», 19% назвали «Грузинскую мечту», 4% – «Единое национальное движение», остальные партии в сумме набрали 12%. Число неопределившихся составило 47%, отказались отвечать 13%, а 6% ответили «не знаю».

«Большинство не знает или не говорит, какая партия им ближе. Заявленная поддержка отдельных партий настолько низка, что ее нельзя использовать в качестве ориентира для определения исхода будущих выборов», – отмечают представители NDI.

«Мы тонем в болоте лжи, и это отражено в исследовании», – оценивая результаты опроса, заявил журналистам лидер партии «Лело» Мамука Хазарадзе.

«Это горькие плоды 30-летней грузинской политики. В первую очередь это ложь, которой пропитано все наше общество, в чем очень большая заслуга наших политиков разных времен и партий. Наша главная задача – говорить людям только правду. Это единственный выход из этой трясины», – заявил Мамука Хазарадзе.

По мнению наблюдателей, недоверие к политикам можно объяснить дефицитом харизмы у лидеров как у власти, так и у оппозиции. Впрочем, как полагают многие эксперты, после новогодних праздников картина на политическом поле Грузии станет яснее.

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