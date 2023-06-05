Парламент Абхазии в 2022 году принял решение о выделении пяти миллионов рублей из Фонда социального страхования и охраны труда на создание Кризисного центра для несовершеннолетних детей. Средства все еще не освоены, центр так и не создан. «Эхо Кавказа» попыталось выяснить почему.

Руководитель общественной благотворительной организации «Панорама» Кама Аргун в День защиты детей, 1 июня, написала статью, в которой отметила, что «этот день не для всех детей является светлым и позитивным». Она пояснила:

«В День защиты детей желаю нашим чиновникам сменить фокус внимания со своего обогащения на нужды этих детей. В 2022 году было выделено пять миллионов рублей на открытие Кризисного центра для детей, но он почему-то так и не создан. В День защиты детей желаю, чтобы этот центр открылся и у всех детей были равные условия для жизни».

В интервью «Эху Кавказа» Кама Аргун заявила, что Кризисный центр до сих пор не открыт, потому что для людей, которые принимают решения, приоритетом является что-то другое, а не безопасность и защита детей. Она напомнила, что в СМИ было много дискуссий, публикаций о том, что он будет создан, но практических решений не достигнуто.

Кама Аргун подчеркнула, что речь идет о детях, которым угрожает опасность:

«Это дети, родители которых страдают от алкоголизма, наркомании. Я могу сказать, по статистике нашей организации, у нас есть четыре ребенка, и они живут в условиях, когда их жизнь под угрозой. У них нет никого из близкого окружения, кто мог бы взять их под опеку, чтобы они жили в безопасности. И тут как раз государство обязано защитить их. Они обязаны защитить самую беззащитную и уязвимую категорию, которая у нас есть. Отрицать то, что у нас эти дети есть, уже не имеет смысла. Так что наши люди, которые принимают решения, должны в приоритет в первую очередь поставить детей. Я думаю, что, когда в приоритет поставят проблемы детей, тогда и это дело сдвинется с мертвой точки. И пока кто-то не понесет ответственность, мы будем стоять на месте».

Она уточнила, что речь идет именно о Кризисном центре временного пребывания детей.

«Сколько должно быть детей, которые живут в таких условиях, чтобы на них обратили внимание? Мне кажется, что, если есть двое-трое, их жизнь надо менять, надо что-то делать», – уверена она.

Экс-депутат, председатель Комитета по социальной политике, труду и здравоохранению парламента шестого созыва РА Алхас Джинджолия, который лоббировал решение этого вопроса, в интервью «Эху Кавказа» напомнил хронологию событий. В течение нескольких лет проводились встречи, круглые столы, много слов было сказано о том, что необходимо создать Кризисный центр для детей. Также прошла встреча с участием всех профильных ведомств: прокуратуры, милиции, кабмина, Министерства социального обеспечения и демографической политики, парламентского комитета, общественных организаций, которые занимаются вопросами несовершеннолетних, и т.д.

«Каждое ведомство подтвердило, что это нужно. Направили эти мнения в кабмин, там тоже согласились, вышли на обсуждение бюджета. Когда начали искать деньги, в кабмине денег нет, решили выделить в рамках внебюджетного Фонда соцстрахования. Саму организацию детского приюта, о необходимости которого все столько сказали, поручили Министерству социального обеспечения - само создание, создание штатного расписания, приобретение какого-то здания, где его разместить. Напомню, что за год-два в рамках министерства была создана Служба социальной поддержки. Есть штаты, есть специалисты, которые целенаправленно занимаются вопросами детства. Поэтому и решили поручить им же создать этот приют. Тысячу раз объясняли, что это не детский дом, против создания которого мы сами категорически выступаем в Абхазии. Это Кризисный центр, где можно было бы ребенка принять, накормить, обуть, оказать медицинскую помощь в течение какого-то времени и решить, что с ним делать дальше. Пришел бюджет, фонд соцстраха услышал, пошел на встречу, сумму застолбили. Дальше я не знаю, что происходило. Наш созыв завершил работу. Видимо, работа встала, ничего не произошло дальше», – сказал Алхас Джинджолия.

Заместитель председателя Фонда социального страхования и охраны труда Абхазии Ирма Чантурия в интервью «Эху Кавказа» подтвердила, что в конце 2021 года было принято решение изменить бюджет фонда, внести изменения в расходы в размере пяти миллионов рублей для создания Кризисного центра. То есть на пять миллионов рублей была сокращена статья на санитарно-курортное лечение. Парламент принял эти изменения, закон был утвержден. Но, по словам Ирмы Чантурия, в течение 2022 году к ним никто не обращался по этому вопросу, а сам фонд воплотить в жизнь проект не может:

«Мы, раз было принято в виде закона, должны были профинансировать данный проект. Мы обращались в органы прокуратуры, в органы МВД, в соответствующие организации, которые курируют данный вопрос, работу с несовершеннолетними детьми из неблагополучных семей. Но такого центра в Абхазии пока нет. И пока никакой конкретики нет по поводу его создания. Есть всего лишь разговоры и пожелания, чтобы профинансировать данный центр. Такой казус получился, деньги выделять запланировали на этот центр, а куда их отправлять? Где будет этот центр создан? Кто будет курировать работу этого центра? Насколько мы информированы, никто не знает. Может, есть руководитель, уже назначенный данного центра и где-то место конкретное выделено. Пользуясь случаем, я хочу обратиться к ним, чтобы они пришли к нам в фонд, чтобы мы поработали и пришли к тому, чтобы что-то создать благое для наших детей».

Она уточнила, что пять миллионов рублей не потрачены. Закон об исполнении бюджета фонда за 2022 год пока не принят.

«Мы ждем до сих пор, и мы не включили в 2023 году эту статью, потому что нам объяснили, что этого нет. Как мы можем финансировать то, чего пока еще не существует? К сожалению, такова ситуация. Я не знаю, она может волокититься, может, неполная информация. Если все это будет правильно, согласно регламенту и законодательству принято, оформлено, мы готовы», – сказала Ирма Чантурия.

«Эхо Кавказа» обратилось к начальнику правового отдела Министерства социального обеспечения и демографической политики Республики Абхазия Ромео Черкезия. Он заявил, что в ведомстве о проблеме знают, ведется определенная работа, но от комментариев воздержался.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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