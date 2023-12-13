Представитель СГБ Грузии: убийцы Тамаза Гинтури не идентифицированы

Убийцы гражданина Грузии Тамаза Гинтури не идентифицированы, заявил журналистам заместитель директора информационно-аналитического департамента Службы госбезопасности Грузии Ираклий Антадзе перед началом встречи в рамках Механизма по предотвращению и реагирования на инциденты в селе Эргнети.

«Позиция центрального правительства по поводу убийства Тамаза Гинтура (уже была) озвучена. Убийцы должны быть привлечены к ответственности. Наиболее логичный путь – выдать (грузинской стороне) убийц. [Убийцы] не идентифицированы. «Золотой свидетель» (Леван Дотиашвили – ред.) не смог их опознать», – сказал Антадзе.

По информации представителя СГБ, у разделительной линии с 1 января по 13 декабря текущего года были задержаны 37 граждан Грузии, пять из них остаются в заключении в Цхинвали.

Ветеран российско-грузинской войны, 58-летний Тамаз Гинтури был убит российскими военными 6 ноября возле церкви Ломиси в селе Кирбали у разделительной линии. Находившийся вместе с ним Леван Дотиашвили был задержан и доставлен в Цхинвали. Его освободили 9 ноября. МВД Грузии начало расследование по статьям 109 и 143 УК Грузии – умышленное убийство и незаконное лишение свободы. Представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя инцидент, заявила, что в Москве «удивлены» реакцией западных партнеров Грузии.