В Тбилиси уточняют обстоятельства и причины гибели гражданина Грузии Темура Карбая в самопровозглашенной республике Абхазия. Родственница погибшего заявила грузинской службе Радио Свобода, что милиционеры нанесли Карбая множественные травмы, после чего он впал в кому и 9 декабря скончался в местной больнице. В течение дня ни МИД Грузии, ни правительство этот факт не комментировали. А представители «Грузинской мечты» в парламенте отклонили предложение оппозиции принять соответствующую резолюцию, в которой говорилось бы и о деле Тамаза Гинтури, убитого 6 ноября российскими пограничниками на де-факто границе с Южной Осетией.

В Тбилиси уверены, что 43-летний гражданин Грузии Темур Карбая стал жертвой жестокого избиения со стороны абхазских сотрудников МВД. Хотя в самом ведомстве самопровозглашенной республики, как ранее сообщало СГБ Грузии, факт «гибели подтвердили, однако не подтвердили попытку его незаконного задержания». Абхазская сторона утверждает, что расследует дело, но из распространенной ею информации следует, что Карбая 6 декабря был в нетрезвом состоянии, дебоширил на рынке, так же продолжал вести себя и в СИЗО, куда его перевезли приехавшие на вызов милицейские, причинил себе там увечья, и его для оказания медицинской помощи перевели в районную больницу Гали. На второй день после «профилактической беседы» Карбая якобы был отпущен, однако вскоре попал в больницу, впал в кому и умер в сухумской больнице. Как сообщает родственница погибшего грузинской службе Радио Свобода, милиционеры нанесли Карбая множественные травмы – ушибы и переломы.

Осудить противоправные действия абхазских силовиков и возложить ответственность на российскую власть, осуществляющую контроль над действиями абхазских властей, предложила утром на заседании парламентского комитета по правам человека депутат из политической группы «Еврооптимисты» Хатия Деканоидзе. Она предложила принять резолюцию, в которой будет отражен еще один факт – недавнее убийство в оккупированной Южной Осетии. 6 ноября на разделительной линии российскими пограничниками был смертельно ранен житель села Кирбали Тамаз Гинтури.

«Предлагаю внести в повестку дня проект резолюции по делу об убийстве Карбая и утвердить его. Это стало бы осуждением случившегося в Гали бесчеловечного факта, это стало бы дополнением того проекта резолюции, который касался убийства жителя села Кирбали – Гинтури», – заявила Деканоидзе.

В ответ глава комитета по правам человека, депутат правящей «Грузинской мечты» Михаил Сарджвеладзе заявил, что в борьбе с оккупацией «шага назад не будет» и что «ни одно такое преступление не останется безнаказанным». Но отказался принимать предложение оппозиционера Деканоидзе:

«У нас принципиальная позиция по этому вопросу: в таких темах мы максимально стараемся воздерживаться, в этом случае – разделять такие позиции. Потому что этому предшествуют определенные политические подтексты, соответственно, это может выглядеть довольно неудобно. Не думаю, что это нужно включать в повестку дня и дополнительно обсуждать этот вопрос».

В оппозиции возмутились, что по этому поводу сразу не сделали комментарий в МИД Грузии, а премьер-министр Ираклий Гарибашвили ни до, ни после заседания правительства не вымолвил о гибели Карбая ни слова. Депутат «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе напомнил, что смерть Гинтури осудили в Европарламенте еще в конце ноября, а грузинский парламент 15 декабря так и закроет осеннюю сессию, не приняв по этим двум фактам соответствующую резолюцию:

«Когда у нас убили Гинтури из-за молитвы в церкви, в Европарламенте осудили это, приняли соответствующую резолюцию, а грузинский парламент заблокировал этот вопрос. Пока мы будем в позе страуса, якобы ничего не происходит, а некоторые вообще говорят, что Россия наш друг, ничего дельного не получится. Россия продолжит эту политику, потому что человек, права человека там ничего не значат. Там понимают только действия, направленные на то, чтобы ни один виновник не остался без наказания».

Почему так ведет себя «Грузинская мечта», констатировал лидер «Лело» Мамука Хазарадзе:

«Это невообразимо – при такой трагедии, убийстве власть молчит. А молчит она потому, что у нас российская власть, они боятся защищать своих граждан, боятся сказать слово, оповестить мир, дипломатическое сообщество о том, что происходят такие вещи. От случая к случаю они думают только о том, как бы перекатить ситуацию, этим и заняты, поэтому эту российскую власть нужно выпроводить».

За власть заступались депутаты «Грузинской мечты», отмечая, что правительство делает все правильно и прагматично. Так же считает и депутат Гиви Миканадзе:

«Это жесточайшее преступление. И обязательно, как в этом конкретном, так и в других случаях, в которых со стороны оккупантов и представителей де-факто властей имело место посягательство на жизнь, здоровье наших граждан, все эти люди (виновники) не избегут ответственности. Рано или поздно, они обязательно предстанут перед судом. Власть по этому вопросу делает конкретные шаги, а оппозиция спекулирует».

Представители правящей силы отмечали, что министр иностранных дел Илья Дарчиашвили находится с официальным визитом в Брюсселе, участвует в министериале Европейского совета в ожидании окончательного ответа на предоставление Грузии статуса кандидата в ЕС. В Праге находится и президент Саломе Зурабишвили, но пока она первая и единственная, кто через соцсети осудила случившееся в Гали:

«Жестокое избиение местной милицией гражданина Грузии Темура Карбая в оккупированной Абхазии, в результате которого он погиб, является трагическим напоминанием о вопиющих нарушениях элементарных прав человека на оккупированных Россией территориях. Печальное 75-летие!» – пишет Зурабишвили.

Подозрительным многим показался тот факт, что и смерть Гинтури в Цхинвальском регионе, и гибель Карбая сейчас в Абхазии совпали с ожиданиями Тбилиси решающих ответов из Брюсселя на пути сближения с ЕС. В ноябре Еврокомиссия выдала рекомендацию Европейскому совету предоставить Грузии статус кандидата в ЕС. 14-15 декабря лидеры стран ЕС должны дать окончательный ответ. И если в этом случае большинство склоняются к тому, что ответ будет положительным, такой уверенности нет в случае вопроса, кто виноват и кто ответит за гибель жителя Гали Темура Карбая. И не только его. Как отмечает в своем заявлении омбудсмен Грузии Леван Иоселиани, до сих пор не наказаны убийцы четырех граждан Грузии – Давида Башарули, Гиги Отхозория, Арчила Татунашвили и Ираклия Кварацхелия.

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