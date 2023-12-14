Асад пообещал помочь Абхазии в признании арабскими странами

Президент Сирии Башар Асад на встрече с главой МИД самопровозглашенной республики Абхазия Иналом Ардзинба заявил, что «приложит все усилия для расширения признания государственного суверенитета Республики Абхазия странами арабского мира». Об этом сообщили в медиацентре абхазского МИДа.
По информации ведомства, стороны выразили поддержку российскому вторжению в Украине, «осудили действия и попытки США по развязыванию конфликтов на Ближнем Востоке, в Закавказье, а также других регионах мира».
«Стороны отметили усилия России по формированию более справедливой системы международных отношений, усилению тенденций многополярности в глобальной экономике и политике», – говорится в сообщении.
Башар Асад «отметил важность привлечения иностранных инвестиций для развития экономик Абхазии и Сирии», а Инал Ардзинба проинформировал сирийского лидера «об усилиях президента Аслана Бжания по формированию благоприятного инвестиционного климата в стране, активной работе с инвесторами».
Кроме того, стороны осудили авиаудары Израиля по гражданской инфраструктуре Сирии; глава абхазского МИДа отметил важность выполнения резолюций Совета Безопасности ООН «относительно деоккупации Голанских высот».
«Стороны осудили действия коллективного Запада, приведшие к гуманитарной катастрофе в секторе Газа. Была отмечена актуальность борьбы с деструктивным влиянием отдельных международных организаций и западных МНПО, пытающихся вмешиваться во внутренние дела суверенных государств по всему миру.Отмечена важность совместной реализации крупных информационных проектов с целью распространения идеи многополярности и глобального большинства по всему миру», – говорится в сообщении.
По информации абхазской стороны, Асад принял приглашение посетить Абхазию в 2024 году.
- Сирийская Арабская Республика признала независимость Абхазии и Южной Осетии в мае 2018 года. 6 октября 2020 года в Дамаске состоялось торжественное открытие абхазского посольства. В мае 2021 года Сирию посетил абхазский президент Аслан Бжания.
- Грузия и международные партнеры страны считают Абхазию и Южную Осетию территориями, оккупированными Российской Федерацией. Их независимость признают лишь Россия, Никарагуа, Венесуэла, Сирия и Науру.
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