Асад пообещал помочь Абхазии в признании арабскими странами

Президент Сирии Башар Асад на встрече с главой МИД самопровозглашенной республики Абхазия Иналом Ардзинба заявил, что «приложит все усилия для расширения признания государственного суверенитета Республики Абхазия странами арабского мира». Об этом сообщили в медиацентре абхазского МИДа.

По информации ведомства, стороны выразили поддержку российскому вторжению в Украине, «осудили действия и попытки США по развязыванию конфликтов на Ближнем Востоке, в Закавказье, а также других регионах мира».

«Стороны отметили усилия России по формированию более справедливой системы международных отношений, усилению тенденций многополярности в глобальной экономике и политике», – говорится в сообщении.

Башар Асад «отметил важность привлечения иностранных инвестиций для развития экономик Абхазии и Сирии», а Инал Ардзинба проинформировал сирийского лидера «об усилиях президента Аслана Бжания по формированию благоприятного инвестиционного климата в стране, активной работе с инвесторами».

Кроме того, стороны осудили авиаудары Израиля по гражданской инфраструктуре Сирии; глава абхазского МИДа отметил важность выполнения резолюций Совета Безопасности ООН «относительно деоккупации Голанских высот».

«Стороны осудили действия коллективного Запада, приведшие к гуманитарной катастрофе в секторе Газа. Была отмечена актуальность борьбы с деструктивным влиянием отдельных международных организаций и западных МНПО, пытающихся вмешиваться во внутренние дела суверенных государств по всему миру.Отмечена важность совместной реализации крупных информационных проектов с целью распространения идеи многополярности и глобального большинства по всему миру», – говорится в сообщении.

По информации абхазской стороны, Асад принял приглашение посетить Абхазию в 2024 году.