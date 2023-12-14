В Брюсселе открывается важнейший для Грузии саммит ЕС

Сегодня, 14 декабря в Брюсселе начнется саммит ЕС, в рамках которого будет обсуждаться пакет расширения. Среди прочих вопросов на повестке дня — предоставление Грузии статуса кандидата в члены ЕС, начало переговоров о членстве с Украиной и Молдовой, сближение со странами Западных Балкан.

12 декабря состоялась встреча министров иностранных дел стран-членов ЕС. По завершении встречи было заявлено, что «Совет принимает во внимание отчет Еврокомиссии по Грузии от 8 ноября, её рекомендацию, и с нетерпением ожидает обсуждения этого вопроса».

Между тем, Европейский парламент подавляющим большинством голосов утвердил резолюцию в поддержку кандидатского статуса для Грузии и начала переговоров о вступлении в ЕС для Украины, Молдовы, Боснии и Герцеговины.

Саммит завершится 15 декабря.

При этом в случае, если Венгрия наложит вето на решение о начале переговоров по вступлению в ЕС Украины, заявка Грузии может быть автоматически «провалена», сообщали ранее СМИ со ссылкой на высокопоставленных европейских дипломатов.