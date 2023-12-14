Будет ли Украина приглашена к переговорам о вступлении в ЕС и получит ли она новый пакет финансовой помощи на саммите Евросоюза? Во многом это зависит от премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Будапешт выступает категорически против интеграции Киева в ЕС. Но европейские лидеры не оставляют надежды переубедить венгерского коллегу. Сам президент России Владимир Путин дал понять: отступать от своих целей в Украине он не намерен.

Начинать ли переговоры с Украиной о вступлении в ЕС и предоставлять ли ей масштабный пакет финансовой помощи в размере 54 млрд евро на экономику и 24 млрд на войну? Это ключевые вопросы саммита лидеров стран Европейского союза в Брюсселе. Несмотря на то, что большинство членов содружества выступают за начало процесса, решение может быть принято только на основе консенсуса всех 27 государств, входящих в ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский, обратившийся к европейским коллегам по видеосвязи, напомнил о революции 2014 года, более известной как Евромайдан, когда украинцы массово выступили против отказа тогдашнего президента Виктора Януковича интегрироваться в Европу, и подчеркнул: если ЕС не сделает этот шаг навстречу Киеву, то президент России Владимир Путин будет праздновать победу:

«Сегодня особенный день. И этот день войдет в нашу историю. Хорошо это или плохо для нас, история зафиксирует все. Каждое слово, каждый шаг, каждое действие и бездействие. Кто за что воевал. 10 лет назад в Украине люди поднялись под флагами Евросоюза. Для них это было символом истины, и оно должно оставаться таковым. Я прошу вас сегодня об одном: не предавайте народ и его веру в Европу. Сегодня тот день, когда решимость будет либо в Брюсселе, либо в Москве. В Европе не поймут, если удовлетворенная улыбка Путина станет наградой за встречу в Брюсселе. Путин наверняка использует это против вас лично и против всей Европы».

Перед началом переговоров в Брюсселе глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель заявил, что поддержка Украины в ее противостоянии российской агрессии – это экзистенциальный вопрос для Евросоюза. А председатель Европарламента Роберта Метсола выразила надежду на умение Владимира Зеленского убеждать:

«Президент Зеленский уже обращался к Совету, поэтому я верю в его способность убеждать, но также и в способность других премьер-министров прийти в себя и сказать: «это действительно компромисс, и это действительно переговоры. И давайте все посмотрим на себя и посмотрим, как мы можем послать правильный сигнал».

Схожей позиции придерживается и канцлер Германии. Олаф Шольц считает, что ЕС должен приложить максимум усилий, чтобы удовлетворить нужды Украины, правда, упомянув и об обязательствах Киева перед ЕС:

«В случае Украины особенно важно продемонстрировать, что мы поддерживаем все их действия, направленные на то, чтобы принять меры, о которых мы их просили».

Главным препятствием на этом пути остается позиция Будапешта. Венгерский премьер Виктор Орбан, считающий себя «голосом правого смысла», полагает, что вступлению Украины в ЕС в обозримом будущем мешает война с Россией, коррупция, большой сельскохозяйственный сектор, а также притеснения венгерского меньшинства, в чем Будапешт последовательно обвиняет Киев.

Недавняя довольно эмоциональная встреча Зеленского и Орбана на инаугурации аргентинского президента, судя по всему, не сдвинула этот вопрос с мертвой точки. Сам Зеленский, комментируя ту встречу, заявил:

«У него нет никакой причины блокировать членство Украины в Европейском союзе. Я попросил его назвать мне хотя бы одну причину. Не три, не пять, не десять, а только одну причину, и я жду ответа».

Но Орбан не считает нужным менять свою позицию. Прибыв в Брюссель, венгерский премьер повторил свои претензии и пообещал не поддаваться ни на уговоры, ни на давление со стороны руководства ЕС:

«Мы здесь не для того, чтобы вести бизнес. Речь не идет о сделке. Мы представляем подходы и принципы. Расширение – это не теоретический вопрос. Расширение – это основанный на заслугах, юридически детализированный процесс, который имеет предварительные условия. Мы выдвинули семь предварительных условий, и даже по оценке Еврокомиссии три из семи не выполнены. Таким образом, нет причин вести переговоры о членстве Украины сейчас».

Будапешт в силу правила консенсуса может заблокировать все, чего добивается Киев. Впрочем, на фоне заявления Еврокомиссии о разморозке 10,2 млрд евро из 30 миллиардов, положенных Венгрии, но заблокированных за попытки властей страны взять под контроль судебную систему. Этот шаг многие рассматривают как попытку смягчить позицию Орбана, хотя Брюссель и отрицает, что поддался на шантаж.

«Мы не можем принять никакого шантажа. Мы должны найти решение вместе. То, что мы решим или не решим, будет четким сигналом для Москвы, Вашингтона и Пекина. И именно поэтому мы должны решить, что мы поддерживаем Украину», – заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.

Лидеры большинства стран ЕС твердо поддерживают Киев. Даже премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который остановил военную помощь Украине, заявил, что не будет голосовать против, хоть и не считает Украину готовой к членству в ЕС:

«Да, это правда, что мы прекратили любую военную помощь Украине. Мы не будем отправлять ничего из наших государственных складов, из словацкой армии. Но, как я открыто сказал перед выборами, мы не будем блокировать сотрудничество».

Сам Орбан же в интервью французскому еженедельнику Le Point отметил, что его позиция – это «не совсем вето». Он просто «не станет участвовать в принятии решения, которое ему кажется неправильным». Многие расценили это как обещание воздержаться. К слову, Венгрия уже 11 раз тихо голосовала за пакеты санкций против России, хотя вслух Орбан и члены его правительства всегда выступали против.

К слову, сам Путин, параллельно саммиту ЕС, проведшему первую с начала войны в Украине «прямую линию», настаивает, что намерен идти до конца в декларируемых целях вторжения в соседнюю страну:

«Мир наступит, когда мы достигнем наших целей. Они не изменились. Напомню, о чем мы тогда говорили: о денацификации Украины, о ее демилитаризации, о ее нейтральном статусе. Что касается демилитаризации, то если они не захотят договориться, то мы вынуждены принимать другие меры, в том числе военные. Сегодня Украина практически ничего не производит. Что-то пытаются сэкономить, но почти ничего не производит, все привозится, простите, на халяву. Но эта халява может когда-нибудь закончиться. И, судя по всему, она постепенно заканчивается. Либо мы договоримся о демилитаризации, договоримся об определенных условиях. Об этом мы, кстати, договорились на переговорах в Стамбуле. Но затем эти соглашения были отменены. Но мы договорились об этом. Есть и другие возможности – либо договориться, либо решить силой. Это то, к чему мы будем стремиться».

Для Украины ставки весьма высоки. После неудачного визита в Вашингтон президенту Зеленскому как никогда нужны пусть и символическое приглашение в ЕС и совсем несимволические 78 миллиардов евро.

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