Визит президента Украины Владимира Зеленского в США в отчаянной попытке убедить представителей республиканской партии в Конгрессе в том, что отказ предоставлять Киеву новый пакет помощи может обернуться катастрофическими последствиями как для самой Украины, так и для всей Европы, не увенчался успехом. Несмотря на оптимизм президента США Джо Байдена и его обещания не оставить Украину один на один с Россией, сенаторы и конгрессмены продолжают настаивать: сначала Белый дом должен озаботиться проблемами внутренней безопасности и только потом думать об Украине. По мнению аналитиков, Киев становится заложником внутриполитической предвыборной борьбы в США.

Без помпезных церемоний и красной ковровой дорожки – встреча президентов США и Украины, в отличие от прошлого визита Владимира Зеленского в Вашингтон, прошла в скромной и несколько напряженной атмосфере. Черный внедорожник подвез украинского лидера ко входу в Западное крыло, где его встретил представитель канцелярии американского президента, сам Байден даже не появился. Все это, по мнению наблюдателей, изначально отражало пессимистичный настрой, который царит в Белом доме на фоне тщетных попыток убедить Конгресс одобрить выделение дополнительного финансирования, необходимого для продолжения поставок военной помощи Украине. Впрочем, Джо Байден постарался подбодрить гостя, объявив, что Вашингтон не собирается оставлять Киев один на один с Москвой:

«Мы находимся в переломном моменте истории. Решения, которые мы принимаем сейчас, будут определять будущее на десятилетия вперед, особенно в Европе. Конгрессменам необходимо принять дополнительное финансирование для Украины, прежде чем они уйдут на праздничные каникулы, прежде чем они преподнесут Путину самый большой рождественский подарок, который они только могут ему подарить. Мы видим, что угроза для Америки, Европы и мира будет только возрастать, если мы не будем действовать. И я намерен сделать так, чтобы мы действовали. Американский народ, демократы и республиканцы, я думаю, понимают это, и они понимают очень реальную борьбу, которая происходит прямо сейчас. Мы не можем и не позволим Путину добиться успеха. Мы не должны позволить ему добиться успеха. Господин президент, я призвал Конгресс поступить правильно, поддержать Украину, встать на защиту свободы. И я хочу поблагодарить вас за то, что вы здесь, вы поможете делу, и я не хочу, чтобы вы теряли надежду».

Владимир Зеленский, со своей стороны, постарался донести до всех заинтересованных: Украина не намерена вечно просить помощи, но сегодня она нуждается в ней как никогда, чтобы у Киева было завтра. При этом украинский президент дал понять, что совсем необязательно выделять для этого деньги американских налогоплательщиков. Киев вполне устроят замороженные российские активы:

«Украина постепенно становится менее зависимой от помощи. Мы движемся в правильном направлении. И я хочу обсудить с президентом наши цели на будущий 2024 год, мы должны лишить Россию превосходства и сорвать ее наступательные операции. Нам также необходимо ускорить работу по замороженным активам России. Более 300 миллиардов замороженных активов террористов мы должны использовать для защиты от российского террора».

До того, как встретиться с Джо Байденом, Владимир Зеленский постарался убедить в правильности такого развития событий американских конгрессменов. Встреча прошла за закрытыми дверями и, судя по тому, что лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнел не вышел для комментария вместе с президентом Зеленским, последнему так и не удалось доказать представителям партии «слонов» правильность своей позиции. А комментарий лидера демократического большинства Чака Шумера лишь подтвердил неудачность попытки:

«Я буду очень краток. Это была очень мощная встреча. Президент Зелинский очень ясно дал понять, как ему нужна помощь. Если он получит помощь, он сможет выиграть эту войну, и он очень подробно изложил, какая помощь ему нужна и как она поможет ему победить. Даже многие из наших коллег-республиканцев говорили о том, что, если он получит необходимую ему помощь, он победит. С другой стороны, президент ясно дал понять, и мы все дали понять, что, если мы проиграем, Путин победит. И это будет очень, очень опасно для Соединенных Штатов. Поэтому мы не можем позволить Путину влиять на то, что нам нужно делать для Украины».

Но республиканцы ясно дали понять: пока Белый дом не выполнит их требования по ужесточению миграционной политики, они не готовы поддержать запрос на выделение помощи кому бы то ни было. Выражая понимание и сочувствие Украине, республиканцы, тем не менее, считают ситуацию на американской границе более важным фактором национальной безопасности. Плюс к этому законодатели требуют более детальной отчетности в том, что касается помощи Украине. Общее мнение оппозиции высказал лидер республиканского большинства в Палате представителей Майк Джонсон:

«У меня только что была хорошая встреча с президентом Зеленским, я подтвердил ему, что мы поддерживаем его и выступаем против жестокого вторжения Путина. Американский народ выступает за свободу, и он находится на правильной стороне этой борьбы. Но я просил Белый дом с того дня, как мне вручили молоток спикера, о ясности. Нам нужна четкая формулировка стратегии, которая позволит Украине победить. До сих пор все их ответы не предоставили нам ясной картины. Администрация Байдена, судя по всему, просит миллиарды дополнительных долларов без надлежащего надзора и четкой стратегии. Я также с самого первого дня ясно дал понять, что наше первое условие в любом пакете расходов на национальную безопасность касается в первую очередь нашей собственной национальной безопасности. То, что происходит на границе (с Мексикой), – это абсолютная катастрофа».

Тем не менее, несмотря на то, что республиканцы, по сути, отказались идти навстречу Украине, пока не будут удовлетворены их требования, Джо Байден все же постарался сгладить ситуацию. Выйдя к журналистам, американский президент старался выглядеть оптимистичным:

«Американский народ может и должен невероятно гордиться той ролью, которую он сыграл в поддержке успеха Украины. Мы будем продолжать снабжать Украину критически важным оружием и оборудованием, пока сможем, включая 200 миллионов долларов, которые я только что утвердил, на критически необходимое оборудование, ПВО, артиллерию и боеприпасы. Но без дополнительного финансирования мы быстро исчерпаем наши возможности помогать Украине реагировать на срочные оперативные потребности. Путин рассчитывает на то, что Соединенные Штаты не смогут выполнить поставленные задачи. И мы должны, мы должны, мы должны доказать, что он не прав. Господин президент, я не уйду из Украины, и американский народ тоже. Явное двухпартийное большинство людей в Соединенных Штатах и в Конгрессе поддерживают вашу страну. Они понимают, как и я, что успех Украины и ее способность сдерживать агрессию в будущем жизненно важны для безопасности мира в целом. Весь мир наблюдает за тем, что мы делаем. Так давайте покажем им, кто мы есть. Америка выступает за свободу сегодня, завтра и всегда. Америка выступает против тирании и угнетения, и Америка поддерживает народ Украины».

Сам Владимир Зеленский, хоть и выглядел откровенно разочарованным, все же постарался быть убедительным, объясняя позицию своей страны и всю сложность положения, в котором окажется Украина, если Белый дом и Капитолий не смогут прийти к согласию:

«Мы стоим твердо, что бы ни делал Путин. Он не одержал ни одной победы благодаря успехам Украины. Благодаря нашим успехам в обороне, другие европейские страны находятся в безопасности от российской агрессии. В отличие от прошлых лет, Украина сейчас может справиться с российской диктатурой, и нашим детям и другим народам больше не придется проливать кровь и жертвовать жизнями, защищаясь от российской агрессии. Мы уже добились значительного прогресса. Мы показали, что наше мужество и партнерство сильнее любой российской враждебности. Готовы ли мы отдать свои территории? Это безумие, если честно. Мы очень открыто об этом говорим. Там наши люди, там наши семьи, там наши дети, там часть украинского общества, мы говорим о людях. Их пытают, их насилуют и убивают. И те голоса, которые призывают нас отказаться от наших территорий, они также предлагают нам отказаться от наших людей. Это не вопрос территории, это вопрос жизней. Я не знаю, чья это идея, но у меня вопрос к этим людям, готовы ли они отдать своих детей террористам? Думаю, нет».

Но, несмотря на усилия президента США развеять опасения его украинского коллеги по поводу дальнейшей помощи Киеву и выступления самого Зеленского, республиканцы не спешат утвердить новый транш военной помощи в размере 61 млрд долларов. По мнению аналитиков, теперь у Байдена остается только два варианта: либо и дальше убеждать республиканцев смягчить свою позицию по вопросу миграции, либо пойти на уступки, которые очень не понравятся левому крылу демократической партии. И пока очень похоже на то, что республиканцы готовы ждать момента, когда возможность помогать Киеву иссякнет. Таким образом они смогут одержать победу над демократами. Кроме того, нынешняя ситуация способна углубить раскол в стане самих демократов, что тоже улучшает республиканские шансы на президентских выборах в следующем году.

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