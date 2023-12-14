«Маргарита Симоньян побранила USAID, Инал Ардзинба выдал «красную карточку» Джону Пеннелу. Все логично».

Неделю назад, 7 декабря, министр иностранных дел Абхазия Инал Ардзинба сообщил о задействовании новых подходов к взаимодействию с международными неправительственными организациями и агентствами ООН. По его словам, соответствующая необходимость указанного подхода была продиктована «непрозрачной деятельностью и попытками дезинформирования МИД Абхазии». Кроме того, руководитель миссии USAID (Агентство США по международному развитию) на Южном Кавказе Джон Пеннел объявлен в Абхазии персоной нон грата.

Уточнялось, что в поступившей в МИД анкете проекта Программы развития ООН «Партнерство для устойчивости», где донором проекта выступает организация USAID, были намеренно «размытые формулировки целей и задач данного проекта».

Это был очередной шаг в деятельности молодого главы внешнеполитического ведомства республики, который, едва приступив к этой работе около двух лет назад, занялся последовательным наступлением на международные неправительственные организации, которые он то и дело подозревает в подрывной деятельности против Абхазии.

Вскоре директор Центра гуманитарных программ Арда Инал-ипа весьма остро отреагировала на это в комментарии Агентству социальной информации «Апсны». В частности, она сказала:

«Фактически Инал Ардзинба занимается вовсе не дипломатией, как того требует его мандат, напротив – он подрывает достижения предыдущих наших министров и их коллег по достижению сложных, требующих творческой изобретательности, не всегда прямолинейных отношений с различными организациями».

Представители абхазских неправительственных организаций уже не раз вступали в публичную полемику с этим министром, а до его переезда из Москвы это бывало, хотя и в гораздо меньшей степени, когда подобные подозрения в интернете высказывали рядовые пользователи, частенько анонимные. И такая полемика вполне предсказуема. Но на этот раз появилось и немало откликов от тех, кто явно не имеет отношения к НПО. Звучали разные мнения:

«Джон Пеннел услышал новость, что его не пустят теперь в РА, упал на кровать в пятизвездочном отеле и залился слезами, но только не от горя, а от смеха! Потом позвонил корешам в МИД РФ и полчаса не мог объяснить, что он хочет донести до коллег, потому что приступ смеха накрыл второй волной. А потом настала третья, когда в РФ его поняли и всех вместе разорвало в припадке смеха. Вот хохма политическая! Не надо стесняться, берите все, что дают – и по старой схеме дотационного освоения».

«Маргарита Симоньян побранила USAID, Инал Ардзинба выдал «красную карточку» Джону Пеннелу. Все логично».

«Я, например, так и не понял, чем USAID мешает Абхазии, кроме того, что вызывает личную неприязнь Симоньян. По мне так Симоньян с Иналом наносят больше ущерба, чем неведомый Джон Пеннел».

«Изоляция ведет к вырождению. Зачем этот министр пытается закрыть нас от мира? Какие у него цели?»

«Вы сами закрылись от мира своей моноэтнической политикой. Или вам нужны США, несущие миру «западные ценности» – гей-парады и педофилию?»

«Не надо с ними бороться, их нужно гнать, как это сделали в России. USAID обещает одно, думает другое, а делает третье. Гнилая контора, выкормыш ЦРУ».

Это все были комментарии под никами. Но вот пост в Фейсбуке живущего в Москве хорошо известного в Абхазии блогера Анатолия Отырба привлек внимание многих:

«В этом вопросе я двумя руками поддерживаю министра. Рад, что МИД наконец-то начал принимать конкретные меры по защите политического суверенитета Абхазии. Понимаю, что эти меры ударят по карману многих наших граждан, поскольку наши грантогрызы посадили многих из них на финансовый крюк хозяев Запада. Это должно отрезвить многих из них. Надеюсь, они поймут, что паразитская жизнь на гранты не обеспечит развитие Абхазии, и что хозяева Запада, препятствуя признанию Абхазии, и дальше будут делать все возможное с целью сдерживания развития страны. Пора от паразитизма переходить к созданию условий развития, без чего невозможно сохранить политический суверенитет».

Некоторых наблюдателей в абхазском обществе удивил этот пост: ведь Анатолий, мол, на протяжении десятилетий всегда резко выступал против любой властной команды в Абхазии… А другие наблюдатели, считающие себя более наблюдательными, возражали им: МИД – это еще не вся властная команда, а главное – вы на протяжении всех этих лет, видно, плохо следили за складом его мышления…

Сегодня «Эхо Кавказа» обратилось к общественно-политическому деятелю и блогеру Астамуру Какалия в связи со всем сказанным, и вот какое мнение у него прозвучало:

«Я уверен, что наши гуманитарные организации, НПО никакой подрывной деятельности не ведут. Единственное – они получают какие-то деньги на проекты, зарплаты, какие-то рабочие места для себя. И какие-то проекты осуществляют – для детей очень полезные и так далее. То есть это вопрос, по сути, трудоустройства наших граждан. А если есть на самом деле огромные или пусть даже небольшие суммы, которые используются для подрыва основ государства и так далее, то есть ведь наши службы, та же Служба госбезопасности, не в состоянии вскрыть, куда, что, кому, если они не в состоянии это сделать, то тогда это же что, полный провал в работе. В плане наших НПО… искать там каких-то предателей… я вообще не знаю. Если на самом деле кто-то подрывную работу ведет, которую финансирует Запад, грузины, то предъявите это в конце концов. Или прекратите разговоры – где-то, кто-то, что-то».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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