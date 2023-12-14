Одинокие старики Ленингорского района второй год не получают от местной администрации материальной помощи в виде дров для отопительного сезона. Самостоятельно обеспечить себя топливом они не в состоянии из-за неподъемных цен, а их родственники, проживающие в Грузии, не в состоянии им помочь из-за проблем с пересечением пункта пропуска «Раздахан».

История с одинокими стариками началась после перехода восточной части Ленингорского района под юрисдикцию Цхинвала и продолжается до сих пор в семьях, разделившихся в решении уехать или остаться.

Молодые решили начать жизнь на новом месте. Благо грузинское государство принимало на себя расходы по их обустройству в поселке беженцев Церовани. Старики наотрез отказывались покидать родные могилы и места, где прошла их жизнь.

Разделение семей не создавало особых проблем, пока был открыт пункт пропуска «Раздахан» и с получение пропусков для его пересечения не возникало сложностей. Родителей регулярно навещали дети, помогали содержать усадьбы, собирать урожай, заготавливать дрова на зиму. Сами старики по мере необходимости выезжали к семьям, на лечение, за грузинскими пенсиями.

Так было пока «Раздахан» был отрыт. Но когда бывший президент Анатолий Бибилов закрыл границу, жизнь стариков превратилась в ад. Они в одночасье лишились того, что поддерживало в них жизнь, – пенсий, медицинского обслуживания, помощи детей.

В качестве компенсации Анатолий Бибилов принял программу социальной поддержки ленингорских стариков – им предоставили гражданство и югоосетинские пенсии, несколько раз в году выпускали в Грузию к родным.

Среди мер по поддержки были и такие: помощь дровами на зиму и пакеты с продуктами на Новый год, говорит гражданская активистка из Ленингора Тамара Меаракишвили:

«Поселковые советы составляли для районной администрации списки одиноких стариков, иногда в них включали нуждающихся матерей-одиночек. Потом по поручению районной администрации местный лесхоз развозил по адресам дрова. Старикам помогали колоть дрова, иногда это делали работники ЖКХ, иногда служащие администрации. У нас отопительный сезон начинается 15 ноября, к этому сроку старики были уже с дровами. Плюс к этому под Новый год им дарили наборы продуктов – крупы, сахар и т.п.»

Но уже вторую зиму, как старикам не помогают. В прошлом году, когда стало понятно, что им придется самостоятельно решать проблему с топливом, часть из них уехала к детям, но порядка пятидесяти-шестидесяти пожилых людей все же решили остаться и справиться своими силами.

В этом году им придется труднее, потому что и похолодало раньше обычного, дома стали отапливать уже в октябре, и цены на дрова поднялись. Если в прошлом году «Виллис» дров стоил четыре с половиной тысячи рублей, то теперь придется заплатить шесть тысяч, плюс полторы тысячи, чтобы их наколоть.

Всего на отопительный сезон необходимо три «Виллиса» дров, то есть 22 500 рублей. Сумма для стариков неподъемная.

После прихода к власти Алана Гаглоева Совбез республики принял решение об открытии «Раздахана» в последнюю декаду каждого месяца. То есть родственникам предоставили возможность навещать своих близких, и необходимость в поддержке государства как будто отпала. Но на деле свобода передвижения через «Раздахан» осталась лишь на бумаге из-за того, что власти остановили выдачу пропусков. Говорит Тамара Меаракишвили:

«В лесхозе говорят, что дрова у них есть, но никаких распоряжений по поводу стариков из администрации им не поступало. В самой администрации мне сообщили, что денег нет ни на бензин, чтобы развести по адресам дрова, ни даже на канцтовары. В то же время по решению нового главы района сотрудникам администрации, это около ста человек, раздали премии, точной цифры не назову, но, по словам сотрудников, приблизительно по 10-15 тысяч рублей. Говорят, премии выплатили из остатков районного бюджета. Это решение довольно странно выглядит на фоне нашей нищеты – старики мерзнут, работники ЖКХ уже восемь месяцев не получают зарплату… Если у тебя в районе столько проблем, какая необходимость все раздавать своим чиновникам? У них и так все в порядке – сидят на трех ставках! Мне кажется это плохой сигнал от власти, выглядит как демонстрация пренебрежения к людям».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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