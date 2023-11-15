В Ленингорском районе Южной Осетии вновь приостановлена выдача документов, необходимых для передвижения через специальные пункты пересечения де-факто границы с Грузией. На этот раз приостановка связана с очередной попыткой изменить правила выдачи пропусков и скорректировать перечень лиц, кому, по мнению официального Цхинвала, действительно необходимо бывать в районе.

В Ленингорском районе снова приостановлена выдача пропусков. Документы не выдают с 26 октября. В тот день на совещании в Ленингоре президент Гаглоев выразил недовольство тем, как организована выдача документов. По его словам, он несколько раз проверял списки заявителей и выявил случаи, когда в предоставлении пропусков было отказано жителям района, зато согласие получали лица, имеющие к району весьма отдаленное отношение.

«Нельзя обманывать людей. Давая обещания, надо их выполнять. Ничего невозможного в этом деле нет, надо лишь с ответственностью к этому подойти. Наша первая и самая главная задача – облегчить жизнь своих граждан», – заявил Алан Гаглоев.

Приустававший на совещании депутат парламента от Ленингорского района Заза Дриаев предложил передать полномочия по выдаче документов от районной администрации (она с задачей не справилась) к районному отделению КГБ. С тех пор выдача пропусков прекратилась. Не сказать, что до этого с получением документов было намного лучше, но с тех пор пауза приобрела официальный характер.

Говорит гражданская активистка из Ленингора Тамара Меаракишвили:

«Люди ждут нового решения, новых правил выдачи пропусков. На неофициальном уровне чиновники говорят, что по новым правилам те, кто не живет постоянно в районе, не получат пропуска. Это значит, что дети не смогут приехать к своим престарелым родителям, чтобы помочь с осенними сельхозработами, как это пообещал ленингорцам Алан Гаглоев, чтобы помочь старикам подготовиться к зиме, заготовить дрова.

– Президент обещал в начале сентября, а сейчас на дворе уже ноябрь.

– Да, сельхозработы сорваны в принципе, уже холодно. У нас горный район, жизнь в горах трудна, старики в селах круглый год нуждаются в помощи молодых. Сейчас не редкость, когда старики распродают скот, чтобы уехать на зиму к детям в Грузию. Не скажу, чтобы это было массовое явление, но есть такие факты, и они напрямую связаны с труднодоступностью пропусков. Из-за того, что стариков не могут навещать дети, они оказываются в беспомощном положении».

Стабильная ситуация с пропусками была только в бытность Кокойты, тогда, действительно, это была по-настоящему гуманитарная история, власти шли ленингорцам навстречу, никому не отказывали. Но при Леониде Тибилове подходы изменились – началось откровенное вымогательство. Таксу устанавливало районное отделение КГБ, оно же отвечало за выдачу документов.

Чтобы увеличить сборы с населения, постоянно придумывали какие-то причины, чтобы досрочно аннулировать пропуски и вымогать деньги заново. Цена вопроса – примерно 100 долларов США за пропуск. Всего выдается около восьми тысяч, из них, по оценкам местных наблюдателей, около шести тысяч – за деньги (приблизительно по числу церованцев).

С тех пор это уже не гуманитарная история, но место кормления чиновников, инструмент их влияния, потому что качество жизни и церованцев, и ленингорцев напрямую зависит от свободы передвижения через границу.

Во времена Анатолия Бибилова история с пропусками стала прозрачной. Поборы прекратились, функционал передали столичному КГБ. На оформление документа уходило около месяца, пропуска выдавали регулярно. Увы, на свободу передвижения это не повлияло – большую часть президентства Бибилова граница была закрыта.

С приходом Алана Гаглоева все вернулось на круги своя. Торговля пропусками возобновилась с той лишь разницей, что теперь уполномоченные президентом товарищи, не имея опыта канцелярской работы, стали терять документы, причем массово. И далее – по очередному кругу: коррупционные скандалы, возмущения ленингорцев и попытки республиканских властей привести эту историю к неким разумным пределам.

Говорит Тамара Меаракишвили:

«Только за время Гаглоева правила выдачи и ответственных за пропуска меняли пять раз, и ни разу нам не становилось легче. Неужели это так трудно? Ну что в этом такого сложного? Со стороны это выглядит как одно из двух. Или набрали бестолковых людей, которые не могут элементарные вещи делать, или это намек, типа, собирайте вещи. По-другому этого не объяснить».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

Подписывайтесь на нас в соцсетях