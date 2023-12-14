ЕС начнёт переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой

Лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе договорились, что Евросоюз начнёт с Украиной и Молдовой переговоры об их вступлении в союз.

Также принято решение предоставить Грузии официальный статус страны-кандидата. Об этом заявил глава Европейского совета Шарль Мишель.

Президент Владимир Зеленский назвал решение ЕС победой всей Европы: «Победа Украины. Победа всей Европы. Победа, которая мотивирует, вдохновляет и укрепляет».

Заявка Украины на вступление в ЕС была подана 28 февраля 2022 года. Статусом кандидата Украина вместе с Молдовой была наделена 23 июня 2022 года.