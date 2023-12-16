Цхинвали: решение предоставить Грузии статус кандидата было геополитическим

Cоветник президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Юрий Вазагов заявил, что Совет Европы принял для Грузии «геополитическое решение» с «рядом условий», которые ей предстоит выполнить.

По словам главы информационно-аналитического управления администрации югоосетинского президента, на этот раз в решении Евросоюза и его структур возобладали геополитические пристрастия, связанные с процессами, развернувшимися в мире, пишет SOVA.

«Речь идет об усиливающейся конкуренции между разными формирующимися полюсами. Западное сообщество стремится застолбить за собой определенные регионы.

Грузия имеет важное значение для противостояния, которое развернулось между Западом и Россией, а также между Западом и Китаем, поскольку через ее территории проходят важные транзитные пути. К тому же Грузия для Запада – это ключ к Кавказу, с точки зрения определенных маршрутов, влияния и реализации проектов военно-политического характера», - заявил Вазагов.