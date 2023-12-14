Грузия получила статус кандидата на вступление в ЕС

Президент Европейского Совета Шарль Мишель сообщил, что Грузия официально получила статус кандидата на вступление в ЕС.
Кроме того, принято решение начать переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой.
«Европейский Совет принял решение начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы. Совет предоставил Грузии статус кандидата. ЕС начнет переговоры (о вступлении) с Боснией и Герцеговиной, как только будет достигнута необходимая степень соответствия критериям членства, и предложил комиссии представить отчет к марту с целью принятия такого решения. Ясный сигнал надежды для их народов и для нашего континента», – написал Мишель в соцсети X.
«Белый дым! Открытие переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой, с Боснией и Герцеговиной после выполнения условий. И статус кандидата для Грузии», – написал в соцсети X европейский редактор Радио Свобода Рикард Йозвяк.
- Изначально власти Грузии планировали внести заявку на членство в Европейский Союз в 2024 году. Однако планы изменились после начала российского вторжения в Украину, когда украинский президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС.
- Партнеры Киева по Ассоциированному трио, Грузия и Молдова подали заявки на вступление в ЕС 3 марта. Документ от имени Грузии подписал премьер Ираклий Гарибашвили.
- В мае 2022 года Грузия заполнила опросники, на основании которых в Брюсселе рассмотрели вопрос возможного вступления страны в Евросоюз. 18 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдове статус кандидата на членство в ЕС и заявила, что Грузии статус будет присвоен только после проведения комплекса реформ. Они сформулированы в рекомендациях, состоящих из 12 пунктов. В их числе – преодоление поляризации, деолигархизация, реформы судов и избирательной системы.
- Брюссель при этом признал европейскую перспективу Грузии, что в Тбилиси назвали «историческим решением». 23 июня рекомендации Еврокомиссии утвердили лидеры стран ЕС.
- В июне 2023 года Еврокомиссия опубликовала промежуточный отчет, согласно которому Грузия полностью выполнила лишь три из 12 рекомендаций для получения статуса страны-кандидата (избрание независимого народного защитника; гендерное равноправие; выполнение решений Европейского суда по правам человека). В правительстве Грузии же заявляли, что страна выполнила почти все рекомендации для получения статуса кандидата. Выполнению одного условия – деполяризации – помешала «радикальная оппозиция», утверждали власти.
- В ноябре 2023 года Еврокомиссия рекомендовала Европейскому совету предоставить Грузии статус кандидата в члены ЕС. В докладе о расширении, опубликованном на сайте Еврокомиссии, указаны девять приоритетов, которые предстоит реализовать Тбилиси.
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