Грузия получила статус кандидата на вступление в ЕС

Президент Европейского Совета Шарль Мишель сообщил, что Грузия официально получила статус кандидата на вступление в ЕС.

Кроме того, принято решение начать переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой.

«Европейский Совет принял решение начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы. Совет предоставил Грузии статус кандидата. ЕС начнет переговоры (о вступлении) с Боснией и Герцеговиной, как только будет достигнута необходимая степень соответствия критериям членства, и предложил комиссии представить отчет к марту с целью принятия такого решения. Ясный сигнал надежды для их народов и для нашего континента», – написал Мишель в соцсети X.

«Белый дым! Открытие переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой, с Боснией и Герцеговиной после выполнения условий. И статус кандидата для Грузии», – написал в соцсети X европейский редактор Радио Свобода Рикард Йозвяк.