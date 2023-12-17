Потерявшая в Шови членов семьи Марита Гуташвили устроила погром в мэрии Они

Потерявшая в результате августовской трагедии в Шови 9 членов семьи Марита Гуташвили устроила погром в конференц-зале мэрии Они. По информации региональных СМИ, мэр города Они Серги Хидешели отснял часть инцидента на мобильный телефон. Однако градоначальник отрицает, что был очевидцем произошедшего и сделал видеозапись, сообщает SOVA.

«Я присутствовал на мероприятии. Все произошло, когда я ушел», - заявил Хидешели.

Сама Марита Гуташвили случившееся не комментирует.

МВД Грузии начало расследование по статье 187 УК Грузии, что подразумевает повреждение или уничтожение чужого имущества, повлекшее значительный ущерб. В качестве наказания статья предусматривает штраф, общественные или исправительные работы, домашний арест или лишение свободны сроком от 1 до 5 лет. Правоохранители уже опросили Мариту Гуташвили и очевидцев инцидента в Онской мэрии. В МВД Грузии не сообщают, в чем выражен «значительный ущерб», из-за чего было возбуждено уголовное дело.

По информации регионального издания «Мтис Амбеби», 7 декабря Марита Гуташвили проводила презентацию проекта в конференц-зале мэрии Они. Девушка выразила протест против уничижительного отношения и комментариев некоторых сотрудников мэрии, что и привело к инциденту. Агентство сообщает, что во время порчи имущества Гуташвили стало плохо - первую помощь ей оказала бригада скорой помощи.

После трагедии в Шови - схода оползня - власти Грузии заявили, что жертвы катастрофы и члены семей погибших и пропавших без вести получат высококвалифицированную психологическую помощь как в Тбилиси, так и регионах Грузии - консультации психолога и психиатра, сеансы психотерапии, возмещение стоимости назначенных этими врачами лекарств.

«Мтис Амбеби» пишет, что психологи встретились с пострадавшими гражданами в Раче только один раз. После чего они предлагают свои консультации в режиме онлайн или в случае визита пострадавших в Тбилиси.