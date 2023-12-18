Армения и Азербайджан удалены из списка стран, поддержавших «список Магнитского»

Армения и Азербайджан удалены из числа стран, поддержавших решение ЕС о продлении на три года, до 8 декабря 2026 года европейского «списка Магнитского». С чем это связано, не сообщается.

Армения и Азербайджан были указаны в пресс-релизе, опубликованном на сайте Европейского Совета от имени главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля вместе со странами-кандидатами ЕС – Северной Македонией, Черногорией, Албанией, Украиной, Молдовой, Боснией и Герцеговиной; входящими в Европейскую зону свободной торговли Исландией, Лихтенштейном и Норвегией.

Среди стран, поддержавших продление европейского «списка Магнитского», по-прежнему нет Грузии. Грузинская служба Радио Свобода ожидает ответа в связи с этим от МИД Грузии.

В 2020 году Грузия присоединилась к европейскому «списку Магнитского», однако в более поздних решениях – о продлении санкций – страна не указана.

В рамках этого режима запрет на въезд в ЕС и заморозка финансовых активов на территории стран Евросоюза введены против граждан, силовых структур и компаний из России, Ирана, Китая, КНДР, Сирии и других государств. Среди прочих в санкционном списке фигурирует ряд российских высокопоставленных лиц – бывший директор ФСИН Александр Калашников, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, генпрокурор РФ Игорь Краснов и директор Росгвардии Виктор Золотов.