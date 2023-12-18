Кипарисовая радужная златка – новый вредитель, который зафиксирован в Абхазии. От нее страдают кипарисы, туи, можжевельники. Заведующий лабораторией энтомологии Института экология Академии наук Абхазии Михаил Кирия в интервью «Эху Кавказа» заявил, что необходимо ввести ограничения на ввоз в Абхазию посадочного материала.

– Михаил, на днях вы опубликовали пост на своей странице в Facebook, вы сообщили о том, что в Абхазии появился новый вредитель – кипарисовая радужная златка. Расскажите, пожалуйста, насколько серьезна эта проблема?

– У нас в стране очень много за последнее время таких случаев, когда в Абхазии обнаруживаются новые вредители, которые ранее здесь не обитали. Это широко известные вредители, такие как пальмовый долгоносик, самшитовая огневка. И в их список добавилась и кипарисовая радужная златка. Во время массового озеленения приграничных районов, в частности в Сочи, был завезен посадочный материал, в котором и распространился этот вредитель. Долгое время он не давал такой широкой, большой численности. И можно сказать, что только за последние шесть лет он начал активно распространяться по территории Краснодарского края. В Абхазии наверняка он присутствовал и ранее, но именно факт обнаружения личинок этого вредителя, достоверный факт – это впервые. Но нельзя исключать того факта, что этот вредитель присутствует здесь, возможно, год или два.

– Проводили ли вы мониторинг и где обнаружена кипарисовая златка, в Сухуме, Гагре?

– Факт, о котором я говорю, – это в приграничном районе, в поселке Цандрипш. Но эта ситуация требует, конечно, дальнейшего мониторинга и уточнения. Повсеместно наблюдаются разного рода признаки поражения деревьев, но достоверно подтвердить, это кипарисовая радужная златка или нет, нужно в каждом конкретном случае. А это сопряжено с целым рядом технических проблем. Кипарисы – это достаточно крупные деревья, а пораженные ветви могут находиться прямо на верхушке дерева, каждый раз необходимо будет применять спецтехнику для того, чтобы забирать образцы на анализы. Оценить достоверно ситуацию, насколько широко распространена златка, в настоящий момент достаточно сложно, это требует отдельных усилий, чем мы будем заняты в следующем году. Но уже сегодня можно говорить о том, что проникновение этого вредителя было ожидаемо, так как мы продолжаем завозить посадочный материал, в котором потенциально может присутствовать этот вредитель. Кроме того, он самостоятельно может в приграничных районах распространяться, что мы наблюдали, скорее всего, в поселке рядом по реке Псоу, поэтому такие вредители будут и дальше проникать. Важно находить адекватные меры реагирования на них.

К сожалению, на сегодняшний день против кипарисовой радужной златки нет каких-то эффективных предложенных методик, которые можно внедрять, скажем так, в работу. Есть отдельные рекомендации

К сожалению, на сегодняшний день против кипарисовой радужной златки нет каких-то эффективных предложенных методик, которые можно внедрять, скажем так, в работу. Есть отдельные рекомендации. Дело в том, что кипарисы у нас по большей части – это городские насаждения, это крупные старые насаждения, и обрабатывать их химическим методом контроля достаточно сложно. Это городская черта, здесь невозможно распылять химикаты, и мы, как и наши коллеги, находимся в активном поиске каких-то методик, как можно с ней бороться. На сегодняшний день самое главное, что можно предложить, – это профилактика, это удаление пораженных ветвей на ранней стадии и сжигание этих ветвей, чтобы предотвратить распространение этого вредителя. Есть несколько данных относительно кипарисовой радужной златки. Дело в том, что она развивается достаточно медленно, порядка двух лет идет ее развитие – от момента откладки яиц до появления взрослой особи, и, конечно, это достаточно большое время, за которое можно попытаться спасти дерево. Но крупные деревья обрабатывать химикатами, инсектицидами в городской черте невозможно, и химические обработки возможны только на молодых саженцах.

– Вы сказали о профилактике, можете уточнить?

Если на вашем участке произрастают молодые саженцы и вы обнаружили повсеместное усыхание ветвей, то, конечно, такие ветви необходимо срезать и уничтожать методом сжигания

– Если на вашем участке произрастают молодые саженцы и вы обнаружили повсеместное усыхание ветвей, то, конечно, такие ветви необходимо срезать и уничтожать методом сжигания. Молодые саженцы по возможности необходимо обрабатывать системными инсектицидами на основе имидаклоприда. Это такой универсальный препарат, который помогает от широкого спектра вредителей. Но с большими деревьями – исключительно профилактика, то есть обрезка профилактическая с урезанием таких поврежденных ветвей. Но, конечно, это все требует уточнения ситуации, насколько широко представлен вредитель. В Абхазии насчитывается несколько тысяч кипарисов, может, даже и больше, поэтому это очень важный вопрос, на который необходимо обратить внимание. И это вопрос государственной важности, я считаю, потому что, как вы знаете, когда у нас была массовая гибель пальм в Сухуме, это вызвало широкий общественный резонанс. И городские власти активно включились в решение этой проблемы. На сегодняшний день, в частности, в Сухуме, у нас ситуация с пальмами относительно стабильная. То есть крупные деревья постоянно обрабатываются, мониторятся, к сожалению, такая ситуация не наблюдается в других городах. Но, если ситуация с кипарисами будет идти по такому же сценарию, нас, к сожалению, ждет тоже большая утрата старых, взрослых деревьев, представляющих высокую дендрологическую ценность.

– Вы писали, что страдают не только кипарисы, но и можжевельники.

– Этот вредитель достаточно широкого спектра. В основном он сфокусирован на представителях кипарисовых, то есть кипарисы разных видов, туи, можжевельники. Это группа растений, как раз активно использующихся в озеленении, в завозе огромного количества посадочного материала. Конечно же, этот посадочный материал несет в себе именно риск проникновения этих вредителей, потому что это скрытно живущие вредители. И при визуальном осмотре таких саженцев обнаружить их невозможно. Это можно увидеть, только если происходит усыхание ветвей, если их срезать и прямо под корой обнаружить либо вредителя, либо его какие-то стадии личинок.

– То есть, если говорить о фитосанитарном контроле на границе, если визуально сложно определить, поражены или нет златкой те растения, которые завозятся в Абхазию, что тогда необходимо делать, на ваш взгляд, какие меры предпринять, чтобы как-то повлиять на ситуацию?

Единственным решением сдерживания этой ситуации может быть временное ограничение на завоз такого рода растений, которые несут в себе очень высокий риск инвазий

– Распространение этих вредителей во всем мире происходит, несмотря на то, что существуют какие-то механизмы контрольные, фитосанитарные и т.д. Несмотря на все эти препоны, вредитель широко распространяется и в Европе, и в России. На мой взгляд, единственным решением сдерживания этой ситуации может быть временное ограничение на завоз такого рода растений, которые несут в себе очень высокий риск инвазий. Ни один современный метод не позволяет идентифицировать этого вредителя до того, как на растении уже проявляются признаки поражения. Как вы можете себе представить, ни один питомник не будет выдавать некондиционный товар, он визуально будет соответствовать. Однако через какое-то время, через полгода, год или два, на нем могут проявляться такие признаки поражения. А, как я ранее сказал, кипарисовая радужная златка, ее жизненный цикл примерно два года. Это означает, что два года она может находиться внутри дерева, никак себя не проявляя. И в этом есть самый главный риск любых таких вредителей, которые находятся внутри ствола, которых мы не наблюдаем сразу, а только потом, по прошествии времени можем обнаружить. Поэтому на сегодняшний день являются именно профилактические обработки действенным методом для маленьких саженцев, какие-то ограничительные меры на завоз такого рода материала и уже санитарная обрезка на больших деревьях при обнаружении признаков поражения.

– В целом каковы ваши прогнозы, как вы думаете, как будет развиваться ситуация?

Наши коллеги из Сочи тоже активно борются с кипарисовой радужной златкой, но говорить о каких-то серьезных успехах пока не приходится

– В наших климатических условиях, если мы говорим о том, что цикл развития у златки около двух лет, более оптимальным периодом обработки будут являться весенние и летние месяцы. Вот в этот период, самый активный период, когда взрослые особи могут перемещаться активно с деревьев на деревья, тогда и нужно проводить химические обработки. Вопрос, насколько они будут эффективными. Наши коллеги из Сочи тоже активно борются с кипарисовой радужной златкой, но говорить о каких-то серьезных успехах пока не приходится.

– Вы с ними на связи?

– Да, мы всегда получаем новую информацию от наших коллег. Пытаемся узнать о тех методах, которые может быть есть в других странах, но, к сожалению, каких-то адекватных, применимых методик именно борьбы со златкой не существует. И, учитывая наш печальный, негативный опыт с распространением самшитовой огневкой, когда мы потеряли 98% или даже более процентов самшита, из-за того, что, в частности, выбраны не совсем корректные методы борьбы, мой прогноз будет скорее негативным, чем позитивным. И нам необходимо как-то – нам, я имею в виду всем структурам, которые задействованы в вопросах защиты зеленых насаждений, – включаться в эту борьбу.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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