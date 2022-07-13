Абхазские академики выступили в защиту дендропарка в Агудзере

Сегодня в Академии наук Абхазии состоялась пресс-конференция, посвященная ситуации вокруг агудзерского дендропарка. Вице-президент АНА, доктор биологических наук Сергей Бебия заявил, что для сохранения и восстановления парка нужна политическая воля. Академия наук Абхазии на ближайшем заседании президиума намерена обратиться к руководству страны.

Ровно месяц назад, 13 июня, в Агудзере состоялась акция протеста, на которой местные жители выступили против вырубки деревьев и строительства гостиницы в парке, который является объектом культурного наследия, в прибрежной зоне. Ответы на поставленные вопросы они тогда так и не получили. Люди писали письма в различные инстанции, в прокуратуру, а также в Академию наук Абхазии.

Вице-президент АНА, доктор биологических наук Сергей Бебия на пресс-конференции напомнил, что дендропарк был создан меценатом Николем Смецким в 1900 году для гуманитарных целей, для народа. Смецкой передал парк Абхазии. В 1989 году на этой территории была проведена инвентаризация, разработан проект дальнейшего развития парка. Бебия продолжил:

«Сегодня некоторые люди по недоразумению или по другим причинам хотят использовать его для обогащения, для личных интересов. У этих людей расходятся интересы государства, интересы народа, интересы Абхазии с их интересами. Еще в 2010 году возникла такая проблема, появились претензии к этому дендропарку со стороны «доброжелателей». И тогда к нам обратились. Президент Академии наук Абхазии Шота Аристаа подготовил документ на имя правительства, и тогда этот вопрос сняли. И мы надеялись, что так будет всегда».

Он подчеркнул, что парк находится на балансе Сухумского физико-технического института АНА (СФТИ) со статусом дендропарка, является особо охраняемой территорией и не подлежит продаже, сдаче в аренду и т.д. По его словам, парк должен служить дендрологической науке и является сегодня историческим, культурным наследием. В парке произрастают свыше 1500 древесных пород, многие из которых являются уникальными.

«Там произрастают секвойи вечнозеленые из Северной Америки, кипарис из Северной Америки, который достигает громадных размеров, больше, чем на своей родине. Многие эти древесные породы можно сегодня использовать для получения целевой древесины с такой производительностью, которая в три-четыре раза больше, чем наши местные древесные породы. Многие из этих древесных растений являются очень высоко фитонцидными. Они выделяют особые вещества против болезнетворных микробов», – сообщил Сергей Бебия.

Он напомнил, что еще при первом президенте Владиславе Ардзинба по просьбе Академии наук Абхазии парку был присвоен статус особо охраняемой территории.

«В 2010 году было принято решение о передаче инфраструктур жилых комплексов и других из-за того, что институт не имел возможности содержать поселок, они были переданы руководству Гулрыпшского района. При передаче инфраструктур дендропарк не числился и не числится сегодня. Более того, им было поручено в ближайшие два года внести соответствующие изменения в земельный баланс этого района. Прошло 12 лет, ни шагу в этом направлении не было выполнено районным руководством».

По словам Бебия, на территории дендропарка появилась арендная территория, и «адыгейцу дали определенную площадь». Причем руководство СФТИ не поставили в известность.

Сергей Бебия заявил, что он поддерживает жителей Агудзеры. Ученый считает, что необходимо возвести ограду парка, восстановить древесные породы, ликвидировать все инфраструктурные объекты, не имеющие отношение к парку, также необходимо финансирование агротехнического ухода за парком. С этими требованиями академия планирует обратиться к руководству страны.

«Мы на ближайшем заседании президиума АНА рассмотрим этот вопрос. И, несомненно, подготовим для руководства страны план по улучшению ситуации в этом вопросе. Мы будем разговаривать с руководством страны по этому вопросу. Считаю необходимым также поговорить с руководством Гулрыпшского района. Возможно, они не понимают, какое богатство в их руках», – заметил ученый.

Сергей Бебия сообщил, что в Академию наук Абхазии также обратились люди по поводу продажи комплекса госдач Пицунды. Он высказал свое мнение:

«Когда нет точной информации со стороны руководства страны, возникает напряженность в обществе. Поэтому не только по Пицунде, не только по дендропарку должно быть со стороны руководства страны объяснение народу сути этих действий», – подчеркнул Бебия.

Руководитель Госкомитета по экологии Савелий Читанава на пресс-конференции сообщил, что он через СМИ узнал о том, что происходит в агудзерском парке. Он подчеркнул, что ни на расчистку территории, ни на акт выбора земельного участка согласия со стороны комитета не было.

Директор подразделения СФТИ «ЖКХ СФТИ» Владимир Тания сообщил, что территория дендропарка составляет 11,5 га вплоть до берега моря. Карты, схемы были составлены еще в 1989 году. Он подчеркнул, что у АНА, у СФТИ нет средств, государство не выделяет деньги на спасения парков. А силами ученых, энтузиастов решить проблему невозможно.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия