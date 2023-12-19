– Как вы относитесь к закону о восстановлении абхазской национальности жителям Восточной Абхазии?

Лаша Зухба, житель города Сухума: Я отношусь положительно к этому закону, потому что, если у меня спросить, как определить, кем является человек по национальности? Определить это можно так – кем себя человек считает, тем он и является. Тем более, в случае с жителями Галского района, я считаю, что это восстановление исторической справедливости. То есть это люди, которые в течение этого столетия насильно или по тем или иным причинам переписаны из одной национальности в другую, которые хотят восстановить историческую справедливость. А это наши граждане, я считаю, что у них есть на это право или, по крайней мере, такое право должно быть.

Ирина Дармава: Я, честно говоря, отношусь к подобному закону двояко. На самом деле, на этих территориях абхазские фамилии насильственным образом у многих людей переписывались на грузинскую национальность. И это исторический факт, от него никуда не денешься. Конечно, необходимо, чтобы восторжествовала историческая справедливость. Это с одной стороны, но, с другой стороны, многие эти люди сегодня себя уже не чувствуют абхазами. Они себя чувствуют грузинами по национальности, и принимать такой закон – это вообще не политическая мудрость. Подобные законы, на мой взгляд, нельзя принимать накануне выборов, создавая тем самым такой электорат, который будет работать на какую-то одну из сторон. Мне кажется, когда такие законы выносятся, для них необходимо некоторое время для того, чтобы в этом законе было все досконально прописано, все моменты, которые могли бы сдерживать политические какие-то выгоды и служить только лишь для восстановления исторической правды.

Женщина: Я отношусь положительно, считаю, что это нужно было давно сделать. Если человек является этническим абхазом, и он хочет вернуть свою национальность, почему бы и нет. Нас в этом мире не так много, нас не десять, не двадцать миллионов, поэтому мы должны возвращать этнических абхазов и поддерживать с ними отношения не только в Восточной Абхазии, считаю, что и по всему миру. Так что я отношусь очень положительно к этому.

Руслан Михайлович Барциц, археолог, историк, этнолог: У нас была выездная конференция в Галском районе в день охраны памятников, лет десять назад. Было где-то сто пятьдесят человек, говорили о памятниках и в конце кто-то из нашей делегации, в основном были археологи, спросил: «Кем вы себя считаете, абхазами?» Ни один не поднял ни руку, ни подал голос. Им комфортно быть гражданами Грузии. У них какие-то преференции, пенсии. Мне кажется, что сейчас наша нынешняя власть вспомнила про них, потому что скоро выборы. Они последние сто лет не были абхазами. Как переписали их, так и переписали. Кто им мешал, 30 лет прошло после войны? Никому это не надо. Я к этому отношусь отрицательно. Если кто-то хочет, пусть учит абхазский язык. Пусть придет и напишет заявление. Кто ему мешать будет? Зачем вообще этот закон нужен? Если ты хочешь поменять свою фамилию, пишешь заявление, идешь в ЗАГС, тебе меняют фамилию, никто даже не спрашивает, почему. Хочешь записаться абхазом, пиши заявление. Но для этого есть процедура, необходимо знать историю Абхазии, немного политику, чем занимается страна, в которой ты хочешь жить, и государственный язык, но никто же ничего не собирается делать.

Асида, гражданка Республики Абхазия: Если честно, к этому закону я отношусь с очень большой опаской. Этот закон связан с очень большими рисками для нашей страны. И он может нести какую-то угрозу, но не могу это утверждать. Этот закон нужно еще более тщательно рассматривать. Жители Галского района, как мы все понимаем и знаем, имеют грузинское гражданство. В Абхазии у них есть вид на жительство. А иметь два гражданства, тем более гражданство той страны, которая вела с нами войну, и дать им гражданство Абхазии я не считаю совсем правильным. Поэтому я не совсем хорошо отношусь к этому закону.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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