7 декабря мы рассказали о заседании в тот день сессии парламента Абхазии, на котором, в частности, были единогласно и в окончательном чтении по инициативе депутата Кана Кварчия приняты поправки к закону «Об актах гражданского состояния», которые позволят грузинам восточных районов республики с абхазскими корнями поменять фамилию и национальность на абхазские. После этого они получали бы возможность по законодательству получить абхазские гражданство и паспорта, даже несмотря на наличие грузинских.

Было ожидаемо, что в значительно части общества прозвучат протесты против этого. В начале 2020 года «Эхо Кавказа» рассказывало, что такие протесты озвучили на пресс-конференции лидеры ветеранской организации «Аруаа» Темур Гулия и Темур Надарая, а также о том, что аналогичные поправки, принятые предыдущим созывом парламента, он очень быстро отменил.

На этот раз несколько дней в абхазском интернет-сообществе царило молчание – возможно, потому что противники поправок изучали их новый, доработанный вариант. Но вот вчера появились большой пост в Фейсбуке, где принятому парламентом постановлению возражал упомянутый Темур Надарая, а также приглашение журналистам на круглый стол по этому вопросу, организуемый РОО «Аруа».

Участники встречи на площадке АРСМИРА, на которую пришло более двадцати человек, были едины в опасениях, что механическая смена фамилий и национальности позволит гражданам Грузии, проживающим в Гальском районе в старых границах, массово получать абхазское гражданство и создаст возможность превращения их в пятую колонну в абхазском этносе.

Председатель ветеранской организации «Аруаа» Темур Гулия, открывший встречу, сказал:

«Совершенно очевидно, что смена национальности станет основанием для получения второго, абхазского, гражданства гражданами Грузии, которые получат политические права. Их смогут выдвигать в депутаты парламента, президенты. Они смогут выступать инициаторами проведения референдумов, ну и так далее. Мы считаем, что восстановление исторической справедливости в отношении людей, которым столетие назад насильственно изменили национальную принадлежность, это очень важный шаг. Но принятием закона невозможно изменить гражданскую позицию и политические предпочтения людей, превратив их из граждан Грузии в граждан Абхазии. Я должен сказать, что мы в этом вопросе не категоричны. Этот вопрос нужно решать, есть такая необходимость. Для решения этой задачи нужно создать специализированную программу и действовать, уже учитывая все обстоятельства, проанализировав их, и только последовательные действия приведут к желаемому результату».

Участники круглого стола, выступавшие на абхазском и русском языках, говорили о разных аспектах ситуации. Среди них были бывший глава администрации Гальского района Темур Надарая, директор АбИГИ Арда Ашуба, историк Руслан Гожба, лидер партии «Форум народного единства Абхазии» Аслан Барциц, общественный деятель Наира Амалыиа и другие. Бывший глава администрации Гудаутского района Руслан Ладария отметил, что руководство Грузии будет использовать «новых абхазов» для продвижения своей политики непризнания Абхазии.

Председатель партии «Апсны» Виталий Габния акцентировал внимание на следующем:

«Друзья, я вам скажу, что национальное сознание не вырабатывается мгновенно, на это уходят десятилетия. И мы в своих высказываниях должны быть логичны и понятны не только в своей среде, а чтобы нас услышали и поняли по всей стране. Когда мы говорим о том, что пусть дети их получат абхазскую национальность, то мы теряем еще одно поколение, поскольку я не могу понять, как ребенок может позиционировать себя как абхаз в то время, как его отец является грузином. На мой взгляд, это нелогичный подход… Будучи вице-президентом, я работал совместно с Темуром Надарая над реализацией программы «Мырзаканские абхазы», общественная организация. Там был круг людей, в районе сотни человек, которые желали вернуться к историческим корням и фамилиям. Через комиссию по гражданству мы проводили их отдельным заседанием... Мы говорим об угрозах, и я с вами не спорю, они очевидны. Но истина, как правило, посередине. Если нас со стороны слушать, то у кого-то может сложиться впечатление, что мы категорически против. Мы же говорим о механизме, который не даст возможности для злоупотреблений. У нас законодательство достаточно жестко регламентирует получение гражданства, так практически везде в маленьких странах. Но оставлять открытыми такие шлюзы – это приведет нас к новой проблеме и беде».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

Подписывайтесь на нас в соцсетях