Медикаменты для лечения рака груди в Грузии будут предоставляться бесплатно

С 2024 года государство будет полностью финансировать медикаменты для лечения рака груди для всех граждан Грузии. Необходимые расходы в Тбилиси на себя возьмет мэрия, а в муниципалитетах – Министерство здравоохранения.

До сих пор государство оплачивало медикаменты лишь для представителей социально уязвимых слоев населения, впредь социальный статус больше не будет определяющим фактором.

«Городская служба здравоохранения и социального обеспечения до упомянутого изменения финансировала услуги, оказываемые по программе, лицам без статуса социально уязвимых только на 80%, а в ряде случаев – на 50%. Новое решение существенно облегчит финансовое бремя пациентов и для их семей», – сказал мэр Тбилиси Каха Каладзе.

Ранее, 22 ноября, Минздрав сообщил, что ведомство начало закупать инновационные онкологические препараты по «значительно более низкой цене» путем прямых закупок.

По словам министра здравоохранения Зураба Азарашвили, со следующего года государство будет полностью финансировать курс лечения онкологических больных.