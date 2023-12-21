Решение, принятое без согласия народа – Зурабишвили о госдаче «Пицунда»

Президент Грузии Саломе Зурабишвили прокомментировала планы властей самопровозглашенной республики Абхазия утвердить соглашение о передаче России госдачи в Пицунде.
«Это решение, как и все другие решения, связанные с (сухумским) аэропортом, связанные с Очамчире, является нелегитимным, незаконным и решением, принятым без согласия народа. Это наши земли, наш аэропорт, наш порт, и поэтому нам надо их защищать. Мы должны их защищать на международной арене, мы должны протестовать там каждый день», – сказала Зурабишвили 20 декабря после открытия Дома правосудия в Зугдиди.
В мае 2020 году Зурабишвили поддержала участников «народного митинга», который прошел в Сухуми под лозунгом «Абхазия не продается». В июле прошлого года она сказала, что события в Пицунде – аннексия территории Грузии со стороны России.
Ранее телеграм-каналы сообщили, что абхазский парламент может обсудить вопрос ратификации российско-абхазского соглашения о передаче России госдачи «Пицунда» 28 декабря. «Нужная газета» пишет, что власти лоббируют принятие соглашения до наступления Нового года.
- .По соглашению, подписанному в январе 2022 года, «объект» в Пицунде, передаваемый в собственность РФ, включает в себя движимое и недвижимое имущество (за исключением земельных участков и участка акватории моря). Абхазская сторона передает его России на безвозмездной основе в 6-месячный срок после вступления в силу документа.
- Российской стороне передаются земельные участки, на которых размещен объект, и прилегающий к объекту участок акватории моря на условиях аренды на 49 лет с оплатой в размере 1 рубль в год за каждый участок.
- На земельных участках, передаваемых в аренду российской стороне, Москва имеет право осуществлять капитальное строительство по согласованию с абхазской стороной. Право собственности на построенные здания, строения, сооружения будет принадлежать российской стороне.
- В документе сказано, что российская сторона использует объект, земельные участки и участок акватории моря для проведения государственных мероприятий с участием лиц, подлежащих государственной охране, а также для их оздоровительного отдыха.
- Стороны договорились, что документ заключается на 49 лет и автоматически продлевается на последующие 15-летние периоды, если ни одна из сторон не менее чем за 6 месяцев до истечения периода не уведомит в письменной форме другую сторону о намерении прекратить его действие. Прекращение действия соглашения при этом не повлечет за собой прекращения права собственности на движимое и недвижимое имущество.
- Оппозиционеры, представители гражданского общества и молодежных организаций требовали от парламента не ратифицировать документ, а от абхазского лидера – отозвать соглашение.
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