Вопрос передачи России госдачи «Пицунда» могут обсудить в Абхазии 28 декабря

Парламент самопровозглашенной республики Абхазия может обсудить вопрос ратификации российско-абхазского соглашения о передаче России госдачи «Пицунда» 28 декабря. Об этом сообщил оппозиционный телеграм-канал RESPUBLICA.

Ранее о том, что документ могут утвердить до Нового года, написала «Нужная газета»: «Соглашение по пицундской даче снова в парламенте. Исполнительная власть делает вид, что возмущение общественности связано только с исправлением координат и лоббирует принятие соглашения до наступления Нового года».

Напомним, что в российско-абхазском соглашении были допущены ошибки в координатах госдачи и прилегающей акватории. На встрече с депутатами абхазский лидер Аслан Бжания заявил, что российская сторона поменяла координаты и прислала новый документ.

Бжания провел встречу и с представителями молодежного движения «ҲАРАҲПИЦУНДА» («Наша Пицунда»), выступающими против передачи России госдачи в Пицунде.

После встречи активисты рассказали о позиции Аслана Бжания по вопросу госдачи в Пицунде: «Мнение Аслана Георгиевича заключается в том, что отдать Пицунду, конечно, надо — в знак благодарности, ведь Абхазия — страна зависимая и мало на что способная сама по себе. А для международного признания мы уже сделали достаточно».

В сентябре тему передачи России госдачи в Пицунде прокомментировал глава абхазского МИДа Инал Ардзинба. Он говорит, что «информационное сопровождение рассмотрения вопроса» нанесло ущерб абхазо-российскому диалогу. А Россия, по его словам, – «ядро внешней политики» Абхазии. «Потеряем отношения с Россией – потеряем нашего главного союзника и мировую державу», – отметил глава абхазского ведомства.