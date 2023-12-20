Оппозиция вновь призвала Бжания отозвать соглашение по госдаче «Пицунда»

Абхазская оппозиция вновь призвала президента самопровозглашенной республики Аслана Бжания отозвать из парламента соглашение о передаче России госдачи «Пицунда».

Ранее стало известно, что абхазский законодательный орган 28 декабря может рассмотреть вопрос ратификации российско-абхазского соглашения.

В оппозиции обеспокоены «кулуарным характером встреч и консультаций» Аслана Бжания. На встрече с депутатами, сказано в заявлении оппозиционных сил, абхазский лидер «пытался обосновать необходимость незамедлительной ратификации незаконного соглашения по госдаче Пицунда, ратификации соглашения о признании решений арбитражных судов, принятия законодателями законопроекта об апартаментах, и законодательного оформления продажи энергетики». На встрече в Общественной палате власти «пытались обосновать передачу частному инвестору» каскада «Перепадных ГЭС», говорят в оппозиции.

«Во имя сохранения политической стабильности, требуем от президента Бжания принять единственно верное решение, отказаться от незаконных, антинациональных инициатив», – сказано в заявлении.

Кроме соглашения по госдаче «Пицунда», речь идет о законопроекте об апартаментах и апарт-отелях, российско-абхазском соглашении о признании решений арбитражных судов.

В оппозиции подтвердили «готовность к самым решительным действиям, направленным на блокирование реализации инициатив» абхазского лидера, «наносящих непоправимый ущерб достижениям абхазского народа и факту существования абхазской государственности».