Оппозиция вновь призвала Бжания отозвать соглашение по госдаче «Пицунда»

Абхазская оппозиция вновь призвала президента самопровозглашенной республики Аслана Бжания отозвать из парламента соглашение о передаче России госдачи «Пицунда».
Ранее стало известно, что абхазский законодательный орган 28 декабря может рассмотреть вопрос ратификации российско-абхазского соглашения.
В оппозиции обеспокоены «кулуарным характером встреч и консультаций» Аслана Бжания. На встрече с депутатами, сказано в заявлении оппозиционных сил, абхазский лидер «пытался обосновать необходимость незамедлительной ратификации незаконного соглашения по госдаче Пицунда, ратификации соглашения о признании решений арбитражных судов, принятия законодателями законопроекта об апартаментах, и законодательного оформления продажи энергетики». На встрече в Общественной палате власти «пытались обосновать передачу частному инвестору» каскада «Перепадных ГЭС», говорят в оппозиции.
«Во имя сохранения политической стабильности, требуем от президента Бжания принять единственно верное решение, отказаться от незаконных, антинациональных инициатив», – сказано в заявлении.
Кроме соглашения по госдаче «Пицунда», речь идет о законопроекте об апартаментах и апарт-отелях, российско-абхазском соглашении о признании решений арбитражных судов.
В оппозиции подтвердили «готовность к самым решительным действиям, направленным на блокирование реализации инициатив» абхазского лидера, «наносящих непоправимый ущерб достижениям абхазского народа и факту существования абхазской государственности».
- По соглашению, подписанному в январе 2022 года, «объект» в Пицунде, передаваемый в собственность РФ, включает в себя движимое и недвижимое имущество (за исключением земельных участков и участка акватории моря). Абхазская сторона передает его России на безвозмездной основе в 6-месячный срок после вступления в силу документа.
- Российской стороне передаются земельные участки, на которых размещен объект, и прилегающий к объекту участок акватории моря на условиях аренды на 49 лет с оплатой в размере 1 рубль в год за каждый участок.
- На земельных участках, передаваемых в аренду российской стороне, Москва имеет право осуществлять капитальное строительство по согласованию с абхазской стороной. Право собственности на построенные здания, строения, сооружения будет принадлежать российской стороне.
- В документе сказано, что российская сторона использует объект, земельные участки и участок акватории моря для проведения государственных мероприятий с участием лиц, подлежащих государственной охране, а также для их оздоровительного отдыха.
- Стороны договорились, что документ заключается на 49 лет и автоматически продлевается на последующие 15-летние периоды, если ни одна из сторон не менее чем за 6 месяцев до истечения периода не уведомит в письменной форме другую сторону о намерении прекратить его действие. Прекращение действия соглашения при этом не повлечет за собой прекращения права собственности на движимое и недвижимое имущество.
- Оппозиционеры, представители гражданского общества и молодежных организаций требовали от парламента не ратифицировать документ, а от абхазского лидера – отозвать соглашение.
Форум