Противники передачи России госдачи в Пицунде анонсируют митинг

В Абхазии планируется проведение митинга в день обсуждения парламентом самопровозглашенной республики соглашения о передаче России госдачи в Пицунде. Об этом сообщили противники ратификации документа, собравшиеся в конференц-зале сухумского делового центра «Эверест».

«Мы считаем, что дипломатические методы не работают», – сказал лидер ветеранской организации «Аруаа» Темура Гулия.

«Мы не собираемся продавать свой суверенитет ни за колбасу, ни за внедорожники», – заявил лидер Абхазского народного движения Адгур Ардзинба.

По информации «Нужной газеты», историк Гурам Гумба предложил созвать чрезвычайный съезд абхазского народа, который определит «легитимный путь решения вопроса».

Участники встречи не исключили, что могут потребовать отставки абхазского президента Аслана Бжания.