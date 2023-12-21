Противники передачи России госдачи в Пицунде анонсируют митинг

В Абхазии планируется проведение митинга в день обсуждения парламентом самопровозглашенной республики соглашения о передаче России госдачи в Пицунде. Об этом сообщили противники ратификации документа, собравшиеся в конференц-зале сухумского делового центра «Эверест».
«Мы считаем, что дипломатические методы не работают», – сказал лидер ветеранской организации «Аруаа» Темура Гулия.
«Мы не собираемся продавать свой суверенитет ни за колбасу, ни за внедорожники», – заявил лидер Абхазского народного движения Адгур Ардзинба.
По информации «Нужной газеты», историк Гурам Гумба предложил созвать чрезвычайный съезд абхазского народа, который определит «легитимный путь решения вопроса».
Участники встречи не исключили, что могут потребовать отставки абхазского президента Аслана Бжания.
- По соглашению, подписанному в январе 2022 года, «объект» в Пицунде, передаваемый в собственность РФ, включает в себя движимое и недвижимое имущество (за исключением земельных участков и участка акватории моря). Абхазская сторона передает его России на безвозмездной основе в 6-месячный срок после вступления в силу документа.
- Российской стороне передаются земельные участки, на которых размещен объект, и прилегающий к объекту участок акватории моря на условиях аренды на 49 лет с оплатой в размере 1 рубль в год за каждый участок.
- На земельных участках, передаваемых в аренду российской стороне, Москва имеет право осуществлять капитальное строительство по согласованию с абхазской стороной. Право собственности на построенные здания, строения, сооружения будет принадлежать российской стороне.
- В документе сказано, что российская сторона использует объект, земельные участки и участок акватории моря для проведения государственных мероприятий с участием лиц, подлежащих государственной охране, а также для их оздоровительного отдыха.
- Стороны договорились, что документ заключается на 49 лет и автоматически продлевается на последующие 15-летние периоды, если ни одна из сторон не менее чем за 6 месяцев до истечения периода не уведомит в письменной форме другую сторону о намерении прекратить его действие. Прекращение действия соглашения при этом не повлечет за собой прекращения права собственности на движимое и недвижимое имущество.
- Оппозиционеры, представители гражданского общества и молодежных организаций требовали от парламента не ратифицировать документ, а от абхазского лидера – отозвать соглашение.
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