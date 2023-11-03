Слова главы МИДа Польши Збигнева Рау о состоянии здоровья и дальнейшей судьбе Михаила Саакашвили сам бывший президент расценил как «поддержку на высшем уровне ЕС». Об этом и о своих дальнейших планах, не жалуясь более на здоровье, Саакашвили заявил сегодня в ходе очередного судебного заседания. В самом «Нацдвижении» серьезно рассчитывают, что после провалившегося импичмента Саломе Зурабишвили помилует Михаила Саакашвили.

Выражением благодарности к тем людям, которые беспокоятся о его здоровье, начал свое выступление Михаил Саакашвили во время сегодняшнего судебного заседания. Уже второй раз подряд, дистанционно включаясь в ход заседания в основном для политических заявлений, Саакашвили не жалуется на состояние здоровья. Не поднимает футболку, чтобы показать исхудавшее тело, – эти кадры разлетелись тогда по многим мировым СМИ, а президент Украины Владимир Зеленский, потрясенный видом гражданина Украины Михаила Саакашвили, жестко потребовал от грузинских властей его освобождения и передачи Киеву.

Теперь экс-президент выглядит совсем не так. И сегодня он появился опрятным, в рубашке цвета хаки с украинским трезубцем, застегнутый на последнюю пуговицу. Напомнив, что недавно консилиум врачей при Народном защитнике отметил позитивную динамику при необходимости тем не менее тщательного врачебного наблюдения, Саакашвили сказал пару слов о состоянии своего здоровья:

«Где-то улучшение, где-то ухудшение, но я не опущу руки и не умру назло врагам!»

Уложившись в 13 минут, именно столько в прошлый раз разрешил судья разговаривать Саакашвили не «по существу», бывший президент говорил о необходимости смены власти, о том, в каком плачевном состоянии находится страна из-за правления партии Бидзины Иванишвили, который занимается транспортировкой баобабов из Южной Африки. Саакашвили заявил, что «Грузию «баобабизировали» и хотят, чтобы мы все жили в дупле», но успокоил общество, сказав, что он рядом и боеспособен:

«Я как никогда боеспособен, как никогда я готов взять на себя политическую ответственность вместе с вами для вывода страны из этой беды, и я у верен: если мы все возьмемся за руки, у нас все получится».

Он излучал оптимизм, хотя его голос из-за технических неполадок часто отключался. Саакашвили явно был воодушевлен, причиной чего стала, по его словам, «поддержка ЕС на высшем уровне»:

«Конечно, я политзаключенный, то, что со мной происходит, – это часть большой несправедливости. Но эта часть той несправедливости, которая происходит с моей страной и родиной. Мы должны преодолеть все это. Еще раз большое спасибо ЕС за выражение поддержки на высшем уровне по отношению ко мне, и я понимаю, что для ЕС мое заключение – очень важный вопрос».

Поддержкой Саакашвили на высшем уровне в ЕС сочли слова министра иностранных дел Польши Збигнева Рау и в его партии «Нацдвижение». В Берлине, где 2 ноября собрались главы внешнеполитических ведомств стран ЕС, польский дипломат сказал теплые слова о европейских перспективах Грузии и там же добавил, что у них есть «определенные ожидания, если речь идет о конкретных политических вопросах, таких как дальнейшая судьба и состояние здоровья бывшего президента Михаила Саакашвили».

Секретарь внешнего направления «Национального движения» Зураб Чиаберашвили на приуроченном этим словам брифинге лично поблагодарил Збигнева Рау за эту поддержку. Чиаберашвили отметил, что Саакашвили и его партия всегда выступали за статус кандидата Грузии в ЕС, и пояснил, почему все-таки судьба предоставления статуса кандидата стране пересекается с вопросом освобождения Михаила Саакашвили:

«Незаконное и несправедливое политическое заключение президента Саакашвили противоречит ключевым принципам 12 рекомендаций ЕС. Это – деполяризация, установление верховенства закона, это осуществление права на справедливый суд. Нахождение в заключении лидера и основателя самой большой оппозиционной партии ставит под сомнение справедливость предстоящих в будущем году (парламентских) выборов».

Чиаберашвили не стал призывать президента Саломе Зурабишвили помиловать третьего президента. Это сделали представители медицинских ассоциаций, врачи Вилли Пачкория и Гога Чахунашвили. Они сегодня внесли в администрацию Зурабишвили просьбу о помиловании бывшего президента, отмечая, как это важно, особенно в преддверии предоставления статуса кандидата и вообще в ключе здоровья Саакашвили.

В «Грузинской мечте» пресловутым для нее вопросом вообще не заинтересовались. Об этом сказал и генсек «Грузинской мечты», мэр Тбилиси Каха Каладзе:

«Саакашвили действительно неинтересен. Этот человек отбывает наказание, он виновен по конкретным делам».

Представителей правящей силы напрягает другой вопрос: выросли ли шансы того, что президент Зурабишвили помилует Саакашвили после провалившегося импичмента и необратимого конфликта с «Грузинской мечтой». Видимо, на это рассчитывают сторонники бывшего президента. В том числе и помилованный в июне тем же президентом основатель ТВ «Мтавари» Ника Гварамия. 1 ноября он напомнил, что «Грузинская мечта» угрожает уголовным преследованием теперь и ей, и обратился к Саломе Зурабишвили с просьбой помиловать экс-президента Михаила Саакашвили.

В правящей силе после помилования Гварамия не раз отмечали, что это не помогло деполяризации. Предостерегают президента и в случае Саакашвили. Председатель партии власти Ираклий Кобахидзе накануне заявил:

«Зурабишвили постепенно переходит «красные линии». Вы знаете, что тогда ее поддержали те избиратели, для которых преступления, совершенные Саакашвили, принципиально неприемлемы. Она может в очередной раз предать поддержавших ее избирателей. Надеюсь, она не совершит еще одного предательства, но от нее всего можно ожидать».

В оппозиции новый призыв о помиловании встретили неоднозначно: если часть выступает за освобождение Саакашвили с гуманитарной точки зрения, о чем, к слову, говорится и в двух резолюциях Европарламента, то другую часть такая постановка вопроса крайне возмущает. Среди них и лидер «Мокалаке», депутат Алеко Элисашвили. Он напомнил, что Саакашвили осужден по двум делам, а по трем оставшимся судебный процесс еще идет.

«Как только президента помилуют по одному делу, его обязательно в тот же миг вернут в тюрьму уже по другому делу. Она потом должна помиловать во второй раз, потом в третий? То есть Саломе Зурабишвили должна сидеть и в неделю по два раза издавать акты помилования Саакашвили? Я удивлен, как об этом может говорить Ника Гварамия, он очень квалифицированный юрист, был замглавы генпрокурора этой страны, и такое говорит!» – возмущался Алеко Элисашвили, расценивая призыв Гварамия как политический удар по Зурабишвили.

К тому же президент Зурабишвили ранее уже высказалась по вопросу, помилует ли она бывшего президента:

«Нет и никогда», – заявила президент Зурабишвили в первый же день ареста Саакашвили, а это было еще два года назад, в октябре 2021 года.

Сама президент в ключе европерспектив страны свое внимание сегодня сфокусировала на том же мероприятии, что и Саакашвили и «Нацдвижение», но совсем по другому поводу. На конференции по расширению Европы в Берлине министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила о том, что расширение ЕС является геополитическим последствием нападения России на Украину. И ЕС «больше не может позволить себе серые зоны в Европе. Расширение также является геополитической возможностью для ЕС».

На что президент Зурабишвили ответила через соцсети: «Расширение является четким ответом на агрессию и дестабилизацию, и еще яснее становится то, что для Грузии нет альтернативы нашему европейскому будущему», – пишет Зурабишвили в соцсети Х.

В Грузии оценку Еврокомиссии по выдаче рекомендации на предоставление статуса кандидата в ЕС ждут 8 ноября.

Подписывайтесь на нас в соцсетях