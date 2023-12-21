Вчера, 20 декабря, ряд общественных и политических организаций Абхазии потребовали от президента Аслана Бжания отказаться от незаконных, антинациональных инициатив и отозвать из Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия, в частности, проект закона «О ратификации Соглашения между правительством Республики Абхазия и правительством Российской Федерации о передаче в собственность Российской Федерации на территории Республики Абхазия и порядке его использования».

А сегодня в Сухуме, в конференц-зале делового центра «Эверест», состоялась встреча представителей общественно-политических сил, интеллигенции, посвященная этому вопросу. Зал был полон, пришедшие стояли на входе в него и даже в коридоре.

Ведущий встречи, бывший депутат абхазского парламента, член фонда «Аамта» Алхас Джинджолия объяснил причину ее экстренной организации в предновогодний период:

«Наша жизнь не позволяет идти спокойным курсом. Все время у нас экстренные собрания, экстренные какие-то события. «Спасибо» руководству страны – сегодня у нас очередной повод для экстренного собрания. По поступившей информации уже из разных источников, практически официальной, стало известно, что на рассмотрение депутатов Народного Собрания на ближайшее заседание сессии будет вынесен вопрос о ратификации предложения по госдаче «Пицунда». Думаю, излишне будет напоминать всем присутствующим, какой шквал негодования вызвал проект этого соглашения год назад, когда стало о нем известно. Опять-таки кулуарно. О подписанном в январе соглашении мы с вами узнали в июле, напомню. Какой был шквал негодования. Какое было количество критических замечаний, статей, эфиров, выступлений, публичных акций. Все это, судя по всему, не возымело эффекта, и, наплевав на негодование, мнение тысяч, даже, скорее всего, десятков тысяч граждан, избирателей этой страны, Аслан Георгиевич Бжания выносит с упорством этот вопрос на заседание сессии. В связи с этим мы здесь собрались обсудить эту повестку дня. И к какому результату мы придем, узнаем, выслушав друг друга».

Своими суждениями поделились Гурам Гумба, Беслан Таркил, Астамур Тания, Батал Кобахия, Леван Микаа, Наида Абитова. Среди прозвучавших предложений были такие: прийти авторитетным составом от народа в парламент для встречи с депутатами, собрать представителей народа накануне 28 декабря, когда намечено заседание сессии в большом зале здания кабмина, или же в этот же день.

Депутат парламента Кан Кварчия заявил:

«Остановись, отзови вот эти все свои непонятные антизаконные, антиабхазские, антигосударственные вещи. Я обращаюсь сейчас ко всему народу Абхазии, независимо от вероисповедания, национальности и, как говорится, политической принадлежности. Если он до двадцать восьмого числа не отзывает, значит, у нас вопрос не к парламенту, объясню почему. Он прислал в парламент… Другой вопрос: как себя парламент поведет, это уже другой вопрос. Но мы же поставили вопрос к президенту – отзови, оставь народ Абхазии в покое, и народ, и парламент оставь в покое. Ему так сказали, а он не понимает этого. Если не понимает, то я, как депутат, знаю как себя вести. Я не могу за каждого ответить, но до последнего большинство депутатов вроде понимали, что делать. И надеюсь, что и сейчас понимают, что нельзя по такой дороге идти. Но у нас вопрос должен стоять к президенту. Если двадцать восьмого парламент вынужден будет это обсуждать, я считаю, что нужно будет обратиться к народу, чтобы народ стал на защиту – ни парламента, ни меня, ни Адгура, ни кого из здесь сидящих… Не нас надо защищать, надо страну защитить. Вот что надо делать, друзья. Молодежь должна к молодежи обратиться, старшее поколение к старшему обратиться должно. Женщины – к женщинам, они друг друга, наверное, больше поймут. Всех поднять надо. Дорогие мои, у каждого есть свой потенциал, свои фанаты. Пусть все встанут, парламент не надо защищать, еще раз говорю. Надо остановить этого президента, понимаете».

Бывший вице-президент страны, председатель ее Олимпийского комитета Валерий Аршба высказал такое мнение:

«Есть у меня такое предложение – последнее, ультимативное письмо на имя президента и парламента. Показать им, кто будет виноват в случае серьезного обострения ситуации, которое приведет к гибели государства. Ультимативно написать, что они будут нести полную ответственность. Если ничего не ответят, то у нас хотя бы будет моральное… что мы еще раз обратились к власти.

– Сколько этих заявлений было…

– Нет, таких ультимативных прямо... А что ты пришел, думаешь, что-то изменит…»

Свое мнение о сложившейся ситуации высказал председатель общественной организации «Абхазское народное движение» Адгур Ардзинба.

Был зачитан проект заявления. Далее встреча продолжилась без журналистов.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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