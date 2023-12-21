Правительство Южной Осетии заявляет о стабилизации пропускного режима на таможенном посту «Нижний Зарамаг» и бесперебойном движении товаров из России. По уверениям чиновников, увенчались успехом и переговоры с Москвой об отмене российских пошлин в отношении Южной Осетии – их снимут до конца декабря. Местные перевозчики оптимизма представителей власти пока не разделяют. По их словам, ситуация на «Нижнем Зарамаге» лучше не стала.

Республиканское правительство заявляет об успешных переговорах с российскими коллегами об отмене российских таможенных пошлин в отношении Южной Осетии. По официальным сообщениям, принципиальное согласие было достигнуто еще 26 ноября на встрече премьер-министра Константина Джуссоева с заместителем председателя правительства Российской Федерации Александром Новаком в Москве. В настоящее время, указывается в сообщениях, идет работа над соответствующими изменениями к «Соглашению о режиме торговли товарами» от 2002 года.

В интервью «Сапе» экономист и научный сотрудник ЮОНИИ Вячеслав Джабиев со ссылкой на главу югоосетинского таможенного комитета Александра Чочиева анонсировал подписание 25 декабря протокола к «Соглашению о режиме торговли товарами», которым могут быть аннулированы вывозные таможенные пошлины из России в Южную Осетию. По словам Джабиева, эту дату главный таможенник республики озвучил 19 декабря на круглом столе, где обсуждались проблемы на «Нижнем Зарамаге».

Югоосетинские власти также сообщают о некоторой нормализации пропускного режима на российском таможенном посту. Местные предприниматели не понимают, в чем чиновники усмотрели «нормализацию».

Ситуацию на «Нижнем Зарамаге» мониторит председатель объединения югоосетинских предпринимателей «Фарн» Альберт Валиев. По его словам, о признаках улучшения говорить не приходится, главной головной болью перевозчиков по-прежнему остаются сложности с оформлением товаров на границе:

«Легче приходится тем, у кого крупная партия однородного товара от поставщиков. Им с экспортным оформлением помогают производители. В любом случае, из-за пошлин товар существенно поднимается в цене, но они хотя бы проезжают границу. А вот те, кто в небольших количествах закупает на оптовых базах Северного Кавказа широкий ассортимент товаров и перевозит его на «Газелях», оформиться уже не могут. Между тем именно они покрывают большую часть внутреннего спроса. Из-за того, что таможенники чинят им препятствия, в свою очередь, и таможенные брокеры не берутся оформлять их грузы. В результате коммерсанты вынуждены переправлять товары в коробках с попутными машинами или такси. Меня однажды тоже остановили перед границей, когда я возвращался из Владикавказа, попросили, если багажник пуст, забрать одну коробку. У меня что-то было в багажнике, но я все равно согласился помочь, и ко мне тоже придирались таможенники из-за этой коробки.

– Из ваших наблюдений выходит, что лучше не стало?

– Мне кажется, хуже стало, потому что легковым машинам создают препятствия. Никогда такого не было, чтобы до такой степени придирались. Товар доставляется с боем, с ухищрениями…»

По мнению Альберта Валиева, даже если снимут 7%-ную пошлину, но сохранятся нынешние требования к оформлению грузов по стандартам Таможенного союза, если не прекратятся придирки и т.н. стопроцентный досмотр перевозимых товаров, то на стабильное бесперебойное снабжение республики рассчитывать не придется:

«Наша твердая позиция в том, что между нами не должно быть никаких оформлений, никаких пошлин. Мы все-таки часть России или русского мира, как позиционирует себя республика. Если мы все здесь граждане России, то зачем нам эти оформления?

– Тем более, как заявляют специалисты таможенного дела, так называемый российский экспорт в Южную Осетию – это, по сути, движение товара из опта в розницу. Его невозможно оформить как экспортную операцию.

– Конечно. Тем более что Транскам – это единственная артерия, по которой осуществляется снабжение республики. Дальше нас товар никуда не уходит. Где логика в этих «оформлениях», я не знаю».

В последнее время некоторые эксперты и официальные лица выступают со следующим предложением: организовать в республике оптовые склады и завозить туда крупные партии одноименных товаров, которые можно оформить как полноценную экспортную операцию. И уже с этих складов снабжать местные торговые точки.

По словам Альберта Валиева, у местных предпринимателей есть успешный опыт оптовой торговли отдельными видами российских товаров, например, замороженной мясной продукцией. Но обеспечить потребности внутреннего рынка по всей номенклатуре товаров не получится, считает он:

«Это было еще во время Эдуарда Кокойты. Тогда, наверное, тоже прикидывали, на чем бы заработать, тем более, имели доступ к деньгам Спецсчета. Тогдашний министр обороны решил заняться оптовой торговлей, монополизировать сферу поставок. Рядом с территорией Минобороны окрыли большой магазин, договорились на таможне, административно запретили частные поставки, мол, это контрабанда. Они тогда даже не просчитали рынок, не смогли обеспечить население всем необходимым. Через несколько дней после нововведения в республике возник дефицит товаров. Все это от скудости ума. Все хотят схемы, как еще подзаработать. Сейчас тоже ходят слухи по поводу причин такой ситуации на границе. Это естественно, когда люди не находят логики в происходящем, начинаются предположения. Одни утверждают, будто нас таким образом наказывают за контрабанду сигарет, другие считают, что нас гнобят по политическим причинам… Много версий возникает, пока эти безобразия продолжаются».

Местные инсайдеры утверждают, что между организаторами круглого стола (на котором была озвучена дата отмены пошлин) возникла размолвка. Участвовавшие в обсуждении чиновники посчитали, что Вячеслав Джабиев поторопился с заявлением. Иными словами, у них нет уверенности, что 25 декабря пошлины все-таки отменят. Примечательно, что и официальная пресса, сообщая об успехах в переговорном процессе, воздержалась от конкретных дат.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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