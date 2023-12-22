За пару недель до Нового года возник целый ряд нетерпящих отлагательства вопросов, которые власти пытаются продавить вопреки мнению общественности. Этим они и занимались на нынешней неделе, используя предпраздничную атмосферу.

Заседание Общественной палаты, на которое приглашали журналистов, а затем закрывали перед ними двери, посвящалось кризису в энергетике. Но главная цель визита представителей администрации президента, министерств и ведомств, депутатов парламента – заручиться в Общественной палате поддержкой инициативы по передаче перепадных станций, входящих в комплекс ИнгурГЭС, иностранным инвесторам. Напомню, что ИнгурГЭС находится в совместном пользовании Абхазии и Грузии.

Главным лоббистом данного проекта является депутат парламента Резо Зантария. Но презентации его проекта, очевидно, помешали журналисты, которых все же запустили на заседание, и бывший глава «Черноморэнерго» Аслан Басария. Он указал на невыгодные для государства условия, прописанные в договоре с инвестором, напомнил, что ИнгурГЭС находится в совместном пользовании, и несогласованность проекта с грузинской стороной может обернуться большими проблемами, и выразил уверенность в том, что энергосистема должна оставаться под контролем государства. Резо Зантария не стал спорить, а пообещал членам палаты провести презентацию проекта только для них – в закрытом режиме. На том и разошлись, обменявшись «любезностями».

Вскоре после этого стало известно, что президент Бжания снова направил в парламент соглашение по передаче в собственность России госдачи в Пицунде и настаивает, чтобы данное соглашение было ратифицировано до Нового года. Упорство президента, который на протяжении трех лет лоббирует невыгодные для Абхазии проекты, похоже, переполнило чашу терпения, и 21 декабря был объявлен общий сбор представителей оппозиции, общественных, молодежных и политических организаций, ученых, НПО, действующих депутатов и депутатов парламента разных созывов – в общем, всех неравнодушных граждан страны. Неравнодушных оказалось достаточно много. Внутренние разногласия, существующие между различными общественными и политическими силами, отложены до лучших времен. Все участники сбора оценили происходящее как реальную опасность уничтожения страны. «Это классика – олигархат сросся с властью и криминалом», – подчеркнул сложность сложившейся ситуации депутат парламента шестого созыва Алхас Джинджолия, который выступил в роли модератора и организатора данного мероприятия.

Задача, которую поставили перед собой собравшиеся, – снять соглашение по Пицунде (и другие общественно значимые вопросы) с обсуждения в парламенте и найти пути легитимного решения проблемы, которая вызывает обеспокоенность у общественности. «Этот вопрос является принципиальным потому, что за ним последуют другие», – считает политолог Астамур Тания. Он предложил провести большое собрание общественности с депутатами парламента и представителями исполнительной власти до заседания сессии парламента. «Надо объяснить им, почему мы считаем, что этого делать нельзя», что «это приведет к большому конфликту» и «это не нужно ни Абхазии, ни России». «В интересах Абхазии и России, чтобы у нас были понятные межгосударственные отношения, а не схемы, которые приведут к тому, что большая часть абхазского общества окажется на обочине, без средств к существованию», – сказал он.

По мнению присутствовавших на собрании (и это постоянно подчеркивалось), все «дипломатические способы» исчерпаны и в очередной раз обращаться к главе государства не имеет смысла. «Мы уже обращались к Бжания – отзови, оставь в покое парламент и народ Абхазии», - сказал депутат парламента Кан Кварчия. Он предложил обратиться к народу с призывом встать на защиту интересов страны и собраться 28 декабря перед парламентом, чтобы заявить о своем несогласии с политикой президента.

Участники собрания предложили использовать внутренние и внешние механизмы воздействия. Внутренние – проведение бессрочной акции протеста, общенародный сход, собрание депутатов всех созывов парламента. Внешние – направить обращение президенту России Владимиру Путину и объяснить ему отношение граждан к происходящим процессам. Сопредседатель неправительственной организации «Центр гуманитарных программ» Арда Инал-ипа уверена, что руководство России не владеет достоверной информацией, не знает мнения абхазского народа, так как руководство нашей страны искажает его. Она предлагает обратиться и к российской стороне, «чтобы они поняли, насколько важен для нас этот вопрос. Если каждый будет говорить о том, почему это важно и что это не означает плохого отношения к нашему стратегическому партнеру, то мы будем поняты», – считает она.

Депутат парламента пятого созыва Батал Кобахия тоже предложил направить письмо президенту России и изложить мнение общественности и опасения, которые вызывает деятельность президента Абхазии под «грифом» «российско-абхазские отношения».

Собрание решило: направить делегацию к спикеру парламента с предложением снять вопрос ратификации соглашения по пицундской даче с рассмотрения, провести заседание депутатов парламента всех созывов, провести масштабную акцию протеста перед зданием парламента в день сессии, обозначить инициативы президента, несущие угрозу безопасности страны. Если аргументы не будут услышаны – требовать отставки президента Бжания. «Вся ответственность ляжет на главу государства персонально, потому что все, что можно было сделать, мы сделали», – отметил лидер АНД Адгур Ардзинба.

Тем временем, пока общественность пыталась найти решение проблемы по пицундской госдаче, в парламентском комитете депутаты рассмотрели еще одно российско-абхазское соглашение – «О признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений по экономическим делам». Комитет решил рекомендовать его к ратификации на сессии парламента 28 декабря. Любопытно, что среди депутатов, поддержавших данное соглашение, есть бизнесмены, получившие по российской Инвестпрограмме кредиты, но не погасившие их. Откуда такая уверенность, что этот колокол рано или поздно не прозвонит и по ним, несложно догадаться.

Тем временем президент Бжания по-своему начал готовиться к очередному народному протесту. Назначил в СГБ нового заместителя председателя, поздравил сотрудников СГБ с праздником и напомнил им о внутренних угрозах, на которые «спецслужбы должны реагировать оперативно при выполнении поставленных задач», провел совещание с главами администраций городов и районов. В соответствии «с поставленными задачами», активизировались анонимные проправительственные информационные ресурсы. Здесь терминология знакомая – «майдан», финансирование Запада, цветные революции, клевета на президента и так далее.

Между тем Новый год приближается и к Абхазии. На главной площади страны наряжают елку, Деды Морозы и Снегурочки ходят по городу и предлагают загадать желание, а чиновники выступают в роли Санта-Клаусов. Так, на этой неделе министр внутренних дел Роберт Киут катал подопечных благотворительного детского фонда, мечтавших побывать в милиции, на своей машине и показывал им криминалистический центр.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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