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МВД Грузии о сожжении флага ЕС: один человек оштрафован, против второго возбуждено дело

Ираклий Мартиненко, лидер созданного на базе «Альт Инфо» «Консервативного движения», был оштрафован за сожжение флага Евросоюза возле мэрии Тбилиси, а против его единомышленника Зураба Махарадзе возбуждено административное дело, сообщают в Министерстве внутренних дел Грузии:

«Перед административным зданием мэрии Тбилиси за факт сожжения флага Евросоюза 1 человек был оштрафован по статье 174 Кодекса об административных правонарушениях, а в отношении второго лица было возбуждено административное дело по статье 174, что подразумевает повторное совершение того же действия. Подготовленные в административном порядке материалы будут переданы в Тбилисский городской суд», - заявили в МВД.

Представители прокремлевского радикального движения сняли флаг Евросоюза, установленный у здания мэрии Тбилиси, и сожгли его. Недавно было опубликовано видео, подтверждающее этот факт. На кадрах видно, что преступление совершает Зураб Махарадзе, однако охрана мэрии даже не мешает этим действиям, пишет SOVA.

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