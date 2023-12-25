Сегодня состоялось еще одно предновогоднее заседание сессии абхазского парламента. Но, пожалуй, наибольшее внимание общественности вызвало не само оно, а прозвучавшее до его начала заявление парламентария Кана Кварчия.

Сегодняшнее заседание сессии абхазского парламента состоялось буквально на следующий рабочий день после предыдущего заседания, в пятницу. И оно снова было коротким, состоявшим всего из девяти вопросов повестки дня. Но еще прежде чем спикер Народного Собрания Лаша Ашуба обратился к участникам заседания с предложением высказаться о повестке дня, депутат Кан Кварчия попросил слово. Он поинтересовался, по-прежнему ли на четверг 28 декабря намечено рассмотрение вопроса о ратификации абхазско-российского соглашения о госдаче «Пицунда», а услышав утвердительный ответ, предложил отложить его обсуждение:

«Я, как представитель оппозиции и вообще всех, кто проявляет озабоченность по этому вопросу, хочу обратиться к депутатам. Я не вижу проблемы, чтобы обязательно 28-го выносить этот вопрос. Я не знаю, у нас счетчик не стоит… Мы предлагаем сделать в данном случае такое… Я предлагаю в данном случае парламенту сделать обращение в администрацию президента Российской Федерации, в МИД России и ФСО о том, что парламент в целом не против принятия этого решения, но есть вещи, которые должны претерпеть изменения в самом договоре. Более того. Чтобы мы, как народ Абхазии, в целом выразили свое отношение к этому вопросу, чтобы то или иное решение не отразилось на отношениях Российской Федерации и Абхазии, я не сомневаюсь, что под этим обращением могут подписаться все политические партии».

Было решено обсудить предложение Кварчия уже после заседания сессии, собравшись специально и без присутствия СМИ.

После утверждения повестки дня парламент Абхазии принял закон «Об инвестиционном товариществе» во втором и окончательном чтении. Он предусматривает определение договора инвестиционного товарищества, заключаемого исключительно для совместного осуществления инвестиционной деятельности, его условия, наличие в договоре категорий участников, установление прав и обязанностей управляющих. В связи с принятием закона были внесены изменения в Гражданский кодекс и в закон «Об исполнительном производстве».

Депутаты парламента приняли в первом чтении законопроект «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования». «Законопроект представляет собой один из важных элементов реформирования пенсионного обеспечения и направлен на создание современной государственной системы, позволяющей осуществлять эффективный учет сведений о гражданах, на которых распространяется действие законодательства Республики Абхазия о государственном пенсионном обеспечении», – отмечается в пояснительной записке к законопроекту. Проект закона позволит привести механизмы государственной пенсионной системы в соответствие с развивающимися рыночными отношениями, даст возможность развивать государственное пенсионное страхование в направлении установления зависимости размера пенсии от страхового стажа и уплаченных страховых взносов, создаст возможность более точного прогнозирования изменений численности занятого населения и пенсионеров в стране. Проект закона также закладывает механизмы, позволяющие государственным органам эффективнее реализовывать фискальные функции при осуществлении оперативного контроля за своевременностью, правильностью начисления и полнотой уплаты страховых взносов. Данная задача будет достигаться, в том числе, путем усиления стимулов на отражение реальной заработной платы и показателей фонда оплаты труда как для работодателей, так и для работников. Проект закона предусматривает обязательную выдачу каждому застрахованному лицу, ставшему на учет в системе обязательного пенсионного страхования, страхового свидетельства. Наличие страхового свидетельства будет являться подтверждением регистрации в системе государственного социального страхования и открытия индивидуального лицевого счета гражданину, иностранному гражданину либо лицу без гражданства. В индивидуальном лицевом счете будет накапливаться информация о стаже, заработке, начисленных и уплаченных страховых взносах и другие сведения, необходимые для назначения пенсии.



Парламент Абхазии принял проект закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» в первом чтении. Предпосылкой к формированию нормативной базы стало увеличение случаев заболеваемости. Проект закона, в частности, предусматривает утверждение кабмином Национального календаря прививок, условия, при соблюдении которых проводится вакцинация, требования к хранению препаратов. Кабмин также должен установить перечень профессий, связанных с высоким риском заболевания, они будут требовать обязательной вакцинации. Положения закона также содержат нормы, устанавливающие соцподдержку граждан при возникновении поствакцинальных осложнений. В этом случае у граждан есть право на получение пособий и ежемесячных денежных компенсаций.

Проект закона, как и ряда других, сегодня представил постоянный представитель президента в парламенте министр юстиции Анри Барциц. А депутат Леонид Лакербая в ходе обсуждения вопроса сказал:

«Дается такое право – отказаться от прививки, с письменным подтверждением. Но в то же время в законе оговорено, что влечет за собой отказ от прививок. Включая временный отказ в приеме в образовательные и оздоровительные учреждения. Вот сейчас есть определенная напряженность с коклюшем детским. Естественно, что ребенок, который не имеет прививку от коклюша, на период объявления данной эпидемии в образовательное учреждение допущен не будет. Это как пример просто. Я считаю, что это очень важная составляющая данного закона. В то же время считаю, что нужно будет принять этот законопроект исключительно в первом чтении, потому что в комитете мы далеко не по всем пунктам нашли понимание. Я приведу пункт, по которому мы с Министерством здравоохранения не нашли взаимопонимания. Статья восемь, пункт два говорит о том, что решение о проведении профилактических прививок по эпидемиологическим заболеваниям принимается Главным государственным санитарным врачом. Я считал и считаю, что, несмотря на высочайший уровень и авторитет Аллы Беляевой как Главного государственного санитарного врача, это принимать можно только по согласованию с кабинетом министром. Потому что можно объявить, но надо определить, что надо делать, включая закуп прививок… Не может тут Главный санитарный врач единолично принимать решение».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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